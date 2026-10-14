După o jumătate de kilometru, a intrat într-un cap de pod, iar copila a fost rănită. Cel de la volan a fost arestat preventiv și este cercetat pentru patru infracțiuni.

Mama fetiței lăsase mașina în fața porții, cu cheile în contact, și a intrat pentru câteva minute în curte. Individul a profitat de situație, s-a urcat rapid la volan și a pornit la drum fără să observe copila de pe bancheta din spate, care nici nu avea centură.

A mers în jur de 500 de metri șerpuind, iar în momentul în care fetița i-ar fi strigat să oprească, s-ar fi întors spre ea și a pierdut controlul volanului. A lovit imediat un cap de pod, iar cursa cu mașina furată s-a încheiat acolo. Imediat, șoferii aflați în zonă au sărit în ajutor și au scos, în primul rând, copila.

Georgeta Ene, martoră: „Am ajutat-o, am venit, a venit mama sa, m-am dus, i-am dat un pic de apă.”

Rănită ușor, fetița a fost transportată la spital. Între timp, individul de la volan le-a spus martorilor că a confundat mașina cu cea a fiului său.

Bunicul fetiței: „Nu putem să știm ce are în cap omul. Ne-am speriat.”

Corespondent PROTV: „Dacă nu s-ar fi izbit de acest cap de pod, cursa s-ar fi putut încheia mult mai grav. Bărbatul ar fi ieșit în drumul comunal, unde ar fi existat riscul să lovească și alte mașini.”

Claudiu Șerban, purtător de cuvânt IPJ Olt: „Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.”

Anchetatorii au stabilit că individul era băut și nu avea permis de conducere. Bărbatul de 59 de ani este cercetat pentru furt, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și vătămare corporală din culpă. Fetița de 7 ani a fost inclusă într-un program de consiliere.