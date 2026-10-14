Vă avertizăm că urmează detalii și imagini cu puternic impact emoțional.

Proprietara mașinii lăsase vehiculul în fața casei, la poartă, cu cheile în contact, și a intrat pentru câteva minute în curte. În autoturism o aștepta fetița ei de șapte ani, pe bancheta din spate.

Chiar atunci, pe stradă a trecut un localnic. Era băut spun polițiștii, și când a văzut mașina pornită, a urcat la volan și a pornit la drum. Nu ar fi realizat că pe bancheta din spate a vehiculului se află copila.

Camerele de supraveghere surprind momentul în care individul pierde controlul volanului și se izbește violent de un cap de pod chiar înainte de a intra într-o intersecție.

Ioana Cândea, martoră: „Eu am auzit "pac" aoleu peste mine a intrat. Vă dați seama că s-a auzit bubuitura. El zicea să vină poliția”

Câțiva șoferi s-au oprit la locul accidentului și s-au grăbit să acorde ajutor. Primul care a ajuns lângă mașina zdrobită a scos fetița din vehicul.

Georgeta Ene, martoră: „Când am ieșit, fetița stătea pe capul podului iar ăla care o lovise de plecase cu mașina stătea pe pod, nu avea nicio treabă”.

Copila, rănită ușor, a fost transportată la spital. În acest timp, bărbatul care a dat dovadă de o inconștiență înfiorătoare, coboară singur din vehicul. În imaginile înregistrate de camerele de supraveghere se mai vede cum unul dintre martori, revoltat, îl scutură și îl doboară pe asfalt.

Sandu Stancu, bunicul fetiței: „Eu știu ce idei a avut el în capul lui, nu putem să știm ce are în cap omul. Ne-am speriat”.

Georgeta Ene, martoră: „Mă mir că acolo de unde a trecut prin buruienile alea este și o groapă, un cap adică trebuia să fie un cap ce pod care nu l-au mai făcut, dar e o groapă, eu mă mir că nu a dat acolo, apoi a trecut pe partea stângă și a intrat aici”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt s-a autosesizat, iar fetița a fost inclusă într-un program de consiliere.

Liliana Popescu, psiholog: „La vârsta de 7 ani, această experiență poate fi absolut înfricoșătoare, deși în această etapă de dezvoltare copilul înțelege că se află în pericol, el nu dispune de resursele necesare pentru a gestiona emoțiile. Se poate simți foarte anxios, poate se teme de separare, poate să apară sentimentul de nesiguranță și chiar frica de a mai urca în mașini”.

Anchetatorii au stabilit că, pe lângă că era băut, individul nu avea nici permis de conducere. El a fost arestat preventiv pentru furt în scop de folosință, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și vătămare corporală din culpă.