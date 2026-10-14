Vă avertizăm că urmează detalii cu puternic impact emoțional!

Întâmplarea șocantă s-a petrecut în weekend în localitatea Izvoarele din Olt. Proprietara mașinii lăsase autoturismul în fața casei, la poartă, cu cheile în contact, și intrase pentru câteva minute în curte.

În mașină o aștepta fetița ei de 7 ani, pe bancheta din spate. Chiar atunci, pe stradă a trecut un localnic. Era băut, spun polițiștii, și când a văzut mașina pornită, a urcat la volan și a pornit la drum. Nu ar fi realizat că pe bancheta din spate a autoturismului se află copila. A condus aproape 1 kilometru.

Iar camerele de supraveghere au surprins traseul urmat de hoț. Se vede cum autoturismul circulă șerpuind pe șosea, apoi se izbește violent de un cap de pod chiar înainte de a intra într-o intersecție. Imediat, alți șoferi aflați în trafic au sărit în ajutor. Fetița a fost scoasă prima din autoturism. Aceasta a fost rănită ușor și transportată la spital.

În imagini se vede cum individul rămâne lângă mașină. Un bărbat, posibil un șofer care oprise la fața locului, îl scutură și îl doboară pe asfalt.

Anchetatorii au stabilit că individul nu avea permis de conducere. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru furt în scop de folosință, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și vătămare corporală din culpă.