De aceea, au loc tot mai multe evenimente speciale pentru pasionați. Astfel, distracția nu mai are loc doar acasă, cu prietenii, ci și în săli unde un loc la orice masă înseamnă noi aventuri și interacțiuni.

În Târgu Mureș, acest weekend e dedicat iubitorilor de competiție și strategilor amatori. Să vedem cum s-au distrat până acum și ce jocuri preferă.

Printre zaruri, cărți, table sau figurine, toți participanții au găsit jocuri care să le atragă atenția.

Raul Covrig: Se joacă în exact patru jucători și nu este nevoie de o serie de cunoștințe semnificative, eventual ordinea notelor muzicale, chiar este un joc educativ. Fiecare carte are un instrument sau un compozitor.

Miruna Vida: Sunt orașe din România. Nu trebuie neapărat să cunoști Geografia, dar având în vedere că ai harta în față și vezi toate orașele, te ajută să înveți unde se află orașele pe hartă, într-un mod distractiv.

Ciprian: Mereu mi-a plăcut să învăț lucruri noi și asta chiar mă pasionează, probabil o să îmi fie greu neavând experiență în joc, dar e mult mai complex.

Piața jocurilor de societate a crescut mult în ultimii ani. Așa se face că și producătorii români au îndrăznit să exploreze această nișă.

Nadia Comăneci, creator joc de societate: E colecție de douăzeci de jocuri, unele sunt distractive de genul mimă, cu emoții sau cu nevoi, sau pui o carte pe frunte și celălalt îți dă indicii ca să ghicești când nevoia respectivă e împlinită sau nu.

Vida Alexandru: Sunt jocuri făcute și create de noi. Totul e făcut în județul Maramureș. Sunt niște jocuri de strategie cu multă gândire critică, dar și distracție.

Evenimentul din acest weekend reunește întreaga comunitate a pasionaților: de la jucători curioși sau competitivi, care pot lega prietenii la mesele de joc, până la creatori care își prezintă noutățile.

Mihai Ungureanu, organizator: Jocuri nelansate sau să încerci jocuri proaspăt apărute. Sunt foarte populare temele cu natura, cu confort, cu așezat cărți pe bibliotecă, jocuri de familie cu teme simple.

Jocurile de societate sunt pentru toate buzunarele. Prețurile încep de la 10 lei și pot ajunge până la câteva sute de lei, în funcție de complexitate.