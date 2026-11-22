”Aş vrea să dau o notă dinamică, dacă îmi permiteţi. Acum 10 ani i-aş fi dat nota 4. Acum 5 ani i-aş fi dat nota 6. Iar acum îi dau nota 8. Şi cred că e important întotdeauna când privim sistemul de sănătate, care este ca un organism viu, să-l privim în dinamică. Pentru că s-au făcut progrese mari, impresionante, în sistemul de sănătate în ultimii 4-5 ani de zile, vorbim de spitale noi, vorbim de secţii reabilitate, vorbim de echipamente de ultimă generaţie, vorbim de medicamente inovative aflate în sistem. Sigur, sunt multe de rezolvat, sunt multe de reaşezat, dar e mult mai bine decât acum 5 ani şi mult, mult mai bine ca acum 10 ani de zile. Şi intenţionat v-am rugat să explic în dinamică, pentru că e nedrept atunci când sistemul de sănătate este judecat ca fiind cel mai slab, cel mai prost din lumea europeană. Nu este aşa”, a afirmat Alexandru Rogobete, la Digi 24.

El a spus că, raportat la cuantumul cotizaţiei la sistemul de asigurări, românii au acces mai facil la servicii medicale, iar în România pacienţii neasiguraţi nu riscă să moară în faţa unui spital.

”Vă dau aici câteva exemple. În România, accesul la un RMN, de exemplu, se face mult mai rapid decât în Anglia, unde aştepţi şase luni. Părinţii mei locuiesc în Belgia. Acolo nu ajungi la medic când vrei şi la cine vrei fără să ai o asigurare de sănătate care te costă un sfert din salariu. Şi atunci, trebuie privit în ansamblu. Nivelul în plata asigurării de sănătate este unul redus, comparativ cu alte ţări în Uniunea Europeană. Accesul pe anumite categorii, nu pe toate, pentru că avem pe altele probleme mari şi aici vorbim de inovative, de exemplu, medicamente. În România rar se întâmplă ca un om care nu are asigurare să moară în faţa spitalului”, a argumentat Rogobete.

Ministrul a admis că s-au făcut ”presiuni politice” asupra sa, dar a spus că nu ar favoriza niciodată o infracţiune sau o persoană pe nedrept.

”De favorizat Big Pharma nu am avut, până acum cel puţin. Dar presiuni politice evident că sunt şi este firesc. Şi vă spun de ce este firesc. Asta e lumea politică, nu doar în România, peste tot. Una este să ai o presiune politică naturală, dacă doriţi, din narativul politic şi alta este să ai presiuni politice pentru a favoriza o infracţiune pentru a favoriza un act de corupţie sau pentru a închide ochii în faţa unui act de corupţie pentru a favoriza o persoană pe nedrept. Nu zic că n-au încercat unii, doar că construcţia mea este foarte clară”, a adăugat ministrul.