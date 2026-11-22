Angajații companiilor de apă merg din casă în casă, verifică instalațiile și grădinile, și le arată oamenilor cum pot reduce consumul.

Miza e uriașă: râul Colorado, una dintre principalele surse de apă ale regiunii, ar putea pierde până la 20% din rezerve, în următorii ani.

El este Frank, unul dintre cei șase specialiști ai companiei de apă din Tucson, care merge din ușă în ușă și îi învață pe consumatori să reducă risipa.

Frank Bencomo: Faptul că sunt în prima linie îmi permite să opresc scurgerile de apă de la toalete, să-i fac pe oameni să renunțe la udarea grădinii opt zile pe săptămână. Pot să le dau sfaturi și, uneori, chiar să repar ceva.

O familie a primit o factură de 5.000 de dolari la apă

Printre cei pe care îi vizitează se află și proprietarii unei case cu piscină, fântâni arteziene și o grădină întinsă - un decor des întâlnit în Arizona, în ciuda climatului arid. Aceștia au apelat la specialiști, după ce au primit o factură la apă de 5 mii de dolari, chiar dacă stau acolo doar o lună pe an.

După ce a verificat rețeaua și plantele, inspectorul a descoperit cauza: sistemul de irigare funcționa cinci-șase ore pe zi, șapte zile pe săptămână, chiar și după ploaie.

Următoarea oprire a fost la o casă modestă, unde un veteran al războiului din Vietnam era îngrijorat de factura la apă, ce depășise 100 de dolari. Frank a verificat apometrul, conductele și cele două toalete. Apoi a reglat o supapă slăbită, care făcea ca apa să curgă continuu din rezervor.

Frank Bencomo: Mulți oameni trăiesc doar pentru prezent. Nu se gândesc la viitor. Atât timp cât au apă astăzi, sunt mulțumiți. Nu se întreabă dacă și nepoții lor vor avea suficientă apă. Trebuie să începem să gândim pe termen lung, să ne preocupe nu doar ceea ce se întâmplă astăzi, ci și ziua de mâine.

Zeci de orașe din vestul Statelor Unite încearcă să pună pe picioare programe similare de eficientizare, în condițiile în care sursele de apă se diminuează, iar tarifele cresc.

Candice Rupprecht: Extinderea programelor de acest tip în orașele din bazinul râului Colorado și din vestul Statelor Unite poate contribui semnificativ la dezvoltarea unei culturi a economisirii apei și a utilizării responsabile a acesteia, în toate comunitățile.

Programul a economisit, din 2009 până în prezent, aproximativ 7,2 milioane de metri cubi de apă - suficient cât să acopere consumul anual a 15 mii de gospodării americane.