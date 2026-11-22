"Pe Cavnic intervenim prompt! Suntem pregătiţi pentru iarnă! Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate şi intervenim pe drumul spre Cavnic pentru a asigura circulaţia în condiţii cât mai bune", a precizat, într-o postare pe Facebook, Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

El a precizat că echipajele de intervenţie de la întreţinerea drumurilor naţionale şi judeţene sunt pregătite să intervină în cazul unor ninsori abundente.

"Suntem pregătiţi, suntem în teren şi ne facem treaba cu seriozitate! Monitorizăm permanent situaţia drumurilor judeţene şi intervenim oriunde condiţiile meteo o impun", a transmis Zetea.

Preşedintele Consiliului judeţean a făcut un apel către participanţii la trafic pentru a-şi pregăti maşinile pentru iarnă şi să aibă în vedere că în zona montană vremea se schimbă repede.

"Dar am şi o rugăminte pentru toţi şoferii: nu porniţi la drum fără anvelope de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă! Circulaţi cu prudenţă, adaptaţi viteza şi păstraţi distanţa faţă de celelalte maşini. Noi ne facem datoria şi intervenim pentru siguranţa voastră. Dar avem nevoie şi de responsabilitatea fiecărui participant la trafic", a punctat el.

Societatea Judeţeană de Drumuri şi Poduri asigură întreţinerea a peste 800 km de drumuri judeţene.

Pe durata sezonului rece, drumarii intervin frecvent pe DN 18, în pasurile montane Gutâi, Prislop şi Pasul Rotunda, pe DN 17C în Pasul Dealul Ştefăniţei, legătura dintre judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud, dar şi pe DN 19, în Pasul Huta Certeze, între judeţele Maramureş şi Satu Mare.