Polițiștii au intrat în sală și i-ar fi surprins pe aceștia cu echipamentul video și audio pe care îl foloseau ca să primească răspunsurile la subiectele de examen, în căști. Trei dintre suspecți au fost inițial reținuți și eliberați în urmă cu puțin timp. Suspecții, cu vârste cuprinse între 42 și 46 de ani, urmau să susțină examenul de rezidențiat în patru săli diferite de examinare din Timișoara.

Cu o săptămână înainte de testare, polițiștii au aflat că se pune la cale o fraudă.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt la IPJ Timiș: „Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat, la centrul din Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.”

Duminică, după ce examenul începuse, oamenii legii au intrat în săli. Patru dintre candidați erau echipați cu căști și camere pentru copiat. Fiecare dintre ei urma să transmită în timp real subiectele examenului.

Procurorul Lidia Cercega, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș: „Intenționau să fraudeze folosind fiecare în parte un ansamblu de dispozitive audio-video compuse dintr-o cască ce urma să fie fixată pe timpan și o cameră video disimulată într-un accesoriu vestimentar, dispozitive care urmau să se asocieze prin Bluetooth cu un telefon mobil aflat asupra candidaților.”

Prof. univ. dr. Andrei Motoc, președintele Comisiei de rezidențiat: „Microcăști, ceea ce este interzis de lege. De la intrare li se spune și noi aplicăm acest lucru: doamnele cu părul lung să elibereze urechile; dacă sunt bărbați în aceeași situație, sunt întrebați, chestionați, li se citesc aceste instrucțiuni.”

Doar că subiectele, până la finalizarea examenului național, constituie documente care nu pot fi făcute publice, așa că trei dintre suspecți, care ar fi apucat să folosească dispozitivele, au fost inițial reținuți. Luni au fost puși în libertate, dar sunt anchetați pentru divulgarea unor informații secrete sau confidențiale.