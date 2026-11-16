Kim va avea activele din UE înghețate, nu va mai putea călători în statele membre și nici nu va putea face tranzacții cu persoane sau companii din Uniune, potrivit Daily Sabah.

Pe aceeași listă au fost incluse 50 de bănci din Rusia, precum și persoane și companii care facilitează activitatea așa-numitei „flote din umbră” a Moscovei, folosită pentru transportul petrolului rusesc.

Cine este Tatiana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia

Potrivit clasamentului revistei Forbes, Tatiana Kim are o avere estimată la 5 miliarde de dolari, fiind considerată cea mai bogată femeie din Rusia.

Născută în 1975, în Groznîi, capitala Ceceniei, într-o familie de etnici coreeni, Kim a lucrat inițial ca profesoară de limba engleză. În 2004, a fondat Wildberries împreună cu soțul său de atunci, Vladislav Bakalciuk.

La început, cei doi și-au administrat afacerea chiar din apartamentul în care locuiau, în regiunea Moscovei. Ulterior, au profitat de dezvoltarea accelerată a comerțului online din anii 2010 și au transformat compania în cel mai mare retailer online din Rusia.

De ce a sancționat UE compania Wildberries

Bruxelles-ul justifică sancțiunile împotriva Tatianei Kim prin rolul pe care îl are compania sa în economia și efortul militar al Rusiei. Wildberries, supranumită uneori „Amazonul Rusiei”, este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul rus și ar funcționa, potrivit UE, și ca o rețea de aprovizionare pentru armata rusă.

Mai exact, compania ar facilita comercializarea unor produse militare și a unor bunuri cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare.

Ucraina atacă depozite și alte instalații ale Wildberries încă de la jumătatea lunii iulie. Kievul susține că platforma contribuie la susținerea efortului de război al Rusiei, prin comercializarea unor produse precum ochelari pentru vedere pe timp de noapte, genți pentru transportul muniției și căști, alături de articole obișnuite de îmbrăcăminte, cosmetice și electronice.

În replică la acuzațiile privind comercializarea produselor cu dublă utilizare, Tatiana Kim a declarat în iulie că Wildberries nu vinde nimic care să nu poată fi găsit și pe marile platforme internaționale de comerț online, precum Amazon sau Alibaba.

La rândul său, Kremlinul a negat că depozitele companiei ar fi fost folosite în scopuri militare.

Wildberries a transmis că sancțiunile impuse de UE fondatoarei nu vor afecta activitatea companiei, întrucât aceasta nu deține active în Uniunea Europeană și nu desfășoară operațiuni comerciale pe piața europeană. Reprezentanții grupului au precizat că Wildberries și celelalte companii afiliate își vor continua activitatea în mod normal.