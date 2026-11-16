Cristian Chivu a respins comparaţiile cu Jose Mourinho, ultimul antrenor străin care a primit acest premiu, potrivit Agerpres.

„Mă gândesc la oportunitate, la clubul care a avut încredere în mine, la jucători şi la lucrurile bune pe care le-am făcut în toţi aceşti ani. Mă străduiesc să menţin un nivel ridicat şi un standard important pentru clubul nostru şi pentru fotbalul italian în Europa... Să fiu comparat cu Mourinho este prea mult pentru mine, mă simt stânjenit. El este un mare antrenor, iar eu abia am început. Sper să câştig măcar o mică parte din ce a câştigat el. Aş fi un om fericit şi un antrenor mult mai fericit decât sunt astăzi”, a spus tehnicianul.

Sub conducerea lui Mourinho, Inter, cu Chivu printre jucători, a reuşit o triplă istorică în sezonul 2009-2010, câştigând campionatul, Cupa Italiei şi Liga Campionilor.