Din 2023 până în 2025, numărul de cazuri raportate în întreaga lume a crescut cu peste 395.000, iar cercetătorii estimează că peste 300 de milioane de copii sunt supuşi anual cel puţin unei forme de exploatare sexuală sau abuz facilitat de tehnologie; de asemenea, aproximativ unul din patru copii va fi probabil expus cel puţin unei forme de abuz online înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, scrie Agerpres, care citează dpa.

Studiul a fost realizat de Institutul pentru Siguranţa Globală a Copiilor Childlight al Universităţii din Edinburgh.

Peste 400.000 de raportări în 2025

Childlight a constatat că materialele cu abuzuri sexuale împotriva copiilor generate de IA sunt raportate tot mai frecvent de companiile din domeniul înaltei tehnologii către Centrul Naţional pentru Copii Dispăruţi sau Exploataţi din SUA: de la 4700 de semnalări în 2023 la peste 400.000 în 2025.

Printre materiale se numără aşa-numitele "deepfake-uri", create cu ajutorul aplicaţiilor de generare de imagini nud ("nudify apps"), în care faţa unui copil real este suprapusă în mod realist peste imagini cu conţinut sexual explicit, în doar câteva secunde.

Deşi imaginile sunt false, copiilor li se face un rău real; ei sunt de multe ori şantajaţi pentru a se obţine de la ei bani sau mai multe imagini, avertizează cercetătorii. Sunt afectaţi şi oameni obişnuiţi, nu doar celebrităţi.

Creşterea enormă a numărului de raportări se poate datora însă şi evoluţiilor în privinţa detectării şi semnalării imaginilor.

Debi Fry, directoare pentru date globale la Childlight, a apreciat că "viteza cu care inteligenţa artificială modifică ameninţările împotriva copiilor este profund îngrijorătoare. Aceste cifre arată o creştere extraordinară a raportărilor de materiale generate de IA cu abuzuri sexuale împotriva copiilor în doar doi ani. Deşi îmbunătăţirea metodelor de detectare şi raportare poate explica parţial această creştere, rezultatele subliniază motivul pentru care guvernele şi companiile de tehnologie trebuie să acţioneze urgent pentru a înţelege şi a preveni aceste forme de abuz în curs de dezvoltare şi pentru a elimina rapid materialele".

Date insuficiente despre copiii vulnerabili

Studiul Childlight avertizează că lacunele grave în datele oficiale îngreunează eforturile de prevenire pentru protecţia copiilor. Din cele 103 ţări şi teritorii examinate, doar 22 dispuneau de date reprezentative obţinute prin sondaje, care acopereau atât abuzurile offline, cât şi pe cele facilitate de tehnologie. Sunt reprezentate deficitar cazurile în care sunt implicaţi copiii cu dizabilităţi, din populaţiile indigene, din rândul migranţilor, din zone afectate de crize umanitare, foarte mici sau expuşi abuzurilor în familie.

Childlight cere guvernelor să abordeze exploatarea şi abuzurile sexuale ca pe o problemă de sănătate publică ce poate fi prevenită, să investească în măsurători fiabile şi constante şi să folosească dovezile pentru a întări protecţia, pentru a-i sprijini pe supravieţuitori şi pentru a preveni efectele dăunătoare înainte să se producă.

Institutul cere de asemenea o răspundere sporită a sectorului de înaltă tehnologie, legi care să ţină pasul cu ameninţările în curs de amplificare şi eforturi de prevenire începute de la vârste cât mai mici.

Paul Stanfield, director general al Childlight, a declarat că "milioane de copii sunt supuşi exploatării şi abuzurilor sexuale, dar guvernele folosesc de prea multe ori o imagine incompletă a locurilor unde se face rău şi a celor mai expuşi la riscuri. Riscurile care rămân invizibile riscă să nu fie abordate. Nu putem preveni eficient abuzurile sau a proteja copiii fără a înţelege adevărata scară şi natură" a pericolelor.

El consideră că în privinţa exploatării şi abuzurilor sexuale împotriva copiilor "nu este nimic inevitabil". "Cu o conducere şi colaborare internaţională susţinute, putem preveni răul, interveni mai devreme şi da altor milioane de copii copilăria în siguranţă pe care o merită", a adăugat reprezentantul Childlight.

Progrese în legislaţia privind siguranţa online

În ciuda dificultăţilor, studiul a subliniat unele progrese încurajatoare - mai multe ţări şi-au înăsprit legislaţia privind siguranţa online, au ameliorat detectarea şi se concentrează mai mult asupra prevenirii. Cercetătorii consideră că informaţiile mai bune, acţiunile coordonate şi investiţiile susţinute oferă guvernelor mijloace de a proteja sute de milioane de copii şi contribuie la crearea unui viitor mai sigur.

Datele Childlight sunt incluse în aşa-numitul Into the Light Index (Indicele Luminii) pe 2026, publicat la un summit internaţional privind violenţa împotriva copiilor. La eveniment participă luni reprezentanţi a peste 100 de guverne.