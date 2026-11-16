„Poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere Târgu-Neamţ, în timp ce desfăşurau activităţi de supraveghere şi control al traficului rutier pe DN 15B, în localitatea Dumbrava, au depistat un autoturism care circula cu viteza de 189 km/h. În urma opririi regulamentare a autoturismului, poliţiştii au stabilit că acesta era condus de un tânăr de 21 de ani, cetăţean francez", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu, conform Agerpres.

Pentru abaterea constatată, tânărul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 4.325 de lei.

Totodată, a fost dispusă măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.