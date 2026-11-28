Ore de rugăciune și smerenie la Catedrala din Galați. Moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, purtate pe străzi
Au fost ore de rugăciune și smerenie la Catedrala Arhiepiscopală Dunărea de Jos, unde au început festivitățile dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.
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Cu această ocazie, pe străzile din Galați au fost purtate moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, canonizată recent. Sâmbătă, credincioșii au înfruntat frigul și au așteptat cu răbdare să se închine la raclele depuse într-un baldachin ornat cu flori.
La Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos de la Galați vin în aceste zile pelerini din toată țara. Vremea rea îi pune însă la mare încercare.
Reporter: A fost grea așteptarea?
Femeie: „Nu, deloc, deloc”
Credincioasă: „Să fim mai buni, să fim mai iertători. Să iubim mai mult. Să fie pace și liniște în țară.”
Reporter: Pentru ce v-ați rugat?
Femeie: „Pentru sănătate, pentru nepoți, pentru copiii mei.”
Corespondent PROTV: „În ciuda vremii severe, aici, la coada la moaște, au fost în permanență câteva sute de oameni care s-au îmbărbătat cu rugăciuni, în primul rând, dar și cu gustări și ceaiuri calde.”
Peste trei sute de preoți au participat vineri seară la primirea moaștelor Sfintei Maria Brâncoveanu, purtate pe un pat de flori prin centrul orașului.
IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: „Ne vizitează mai mulți sfinți. De data aceasta este Sfânta Maria Brâncoveanu, însoțită de doi dintre fiii ei, prinți martiri, martirizați odată cu tatăl lor, și anume Radu și Ștefan. Așa să ajute Dumnezeu!”
În fața catedralei arhiepiscopale au fost aduse simbolic, din patru zări, și rămășițele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care sunt păstrate la Galați, alături de cele ale Sfântului Andrei.
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Ore de rugăciune și smerenie la Catedrala din Galați. Moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, purtate pe străzi
Ore de rugăciune și smerenie la Catedrala din Galați. Moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, purtate pe străzi
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