După o călătorie la Ierusalim, Sfântul Gheorghe Pelerinul și-a dedicat întreaga viață ca să îi ajute pe ceilalți.

Moaștele au ajuns la Catedrala Reîntregirii

Racla cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, canonizat în 2017, a fost adusă la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia de la Mănăstirea Văratec. Un sobor de preoți a participat la procesiune.

Oliviu Botoi – Arhiepiscopia de Alba Iulia: „Întreaga lui viață a fost un pelerinaj, întotdeauna cu capul acoperit și desculț a cutreierat ținuturile Făgărașului, Sibiului, Brașovului și a ajuns la frumoasele mănăstiri ale Moldovei, a viețuit în clopotnița unei mănăstiri vreme de mulți ani."

Cu multă răbdare, credincioșii au stat la rând ca să se închine.

Femeie: „Mereu simt o liniște când vine vorba de astfel de momente, am crescut cu credință, e singurul lucru care ne ajută."

Femeie: „Mă bucur din suflet că am putut ajunge cu fetițele mele, am simțit o liniște deplină.”

Bărbat: „Am venit să ne închinăm și să ne bucurăm de ocazia asta.”

Moaștele vor părăsi catedrala joi dimineață

Racla a fost adusă la Alba Iulia cu ocazia Sfinților Mărturisitori Ardeleni, sărbătoriți miercuri. Credincioșii se pot închina până joi dimineață, când moaștele vor părăsi catedrala din orașul Marii Uniri.