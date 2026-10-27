Organizatorii se așteaptă ca până joi, când se va încheia pelerinajul, să treacă pe la cele cinci racle 120.000 de credincioși.

Pentru ca totul să decurgă fără incidente, 1.000 de jandarmi și 500 de voluntari se ocupă de protecția oamenilor și de securitatea baldachinului, inclusiv pe timpul nopții.

Ploaia deasă nu i-a speriat nicio clipă pe oamenii veniți să se roage în liniște.

Pelerinii se roagă pentru sănătate și împlinirea dorințelor

Femeie: „Mi-aș dori ca oamenii să devină umani, cum erau odată, atât.”

Doar astăzi, cel puțin 3.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor de mai bine de 250 de ani.

Reporter: „Dacă ar fi să-I mulțumiți lui Dumnezeu azi pentru ceva, pentru ce I-ați mulțumi?”

Bătrână: „Pentru că mai sunt în viață pentru atâția ani, că pot umbla, că muncesc, că nu are grijă nimeni de mine.”

Corespondent PROTV: „Mai bine de 5 ore și jumătate. Atât aș avea de așteptat dacă m-aș așeza chiar acum la capătul rândului. Este o distanță de aproximativ 700 de metri până pe Dealul Patriarhiei, unde sunt raclele sfinte. Însă sunt foarte, foarte mulți oameni care așteaptă. Asta în condițiile în care plouă și e frig, iar coada este mult mai lungă decât cea de aseară.”

Teofana a venit cu mașina de la Târgu Neamț ca să mulțumească pentru că i s-a împlinit visul, iar astăzi este medic stomatolog.

Reporter: „A fost un moment în care te-ai agățat foarte tare de Dumnezeu?”

Teofana: „Da, când nu am reușit din prima la facultate și după m-am rugat și am găsit o altă variantă, tot la stomatologie, nu am intrat la programul la română, ci la engleză.”

Potrivit organizatorilor, la pelerinajul din Dealul Patriarhiei vor participa în total peste 120.000 de oameni.

500 de voluntari sunt coordonați pentru o bună organizare

500 de voluntari sunt permanent lângă ei pentru ca totul să decurgă fără incidente.

Voluntarii sunt în mare parte adolescenți din București sau studenți. Sunt coordonați de Gabriel, care îi formează și îi ține aproape de acțiunile bisericii.

Gabriel Negescu, coordonator voluntari: „Avem o organizare foarte bine stabilită, se înscriu, participă la o sesiune de formare, apoi pe aplicația dezvoltată de noi intră și își setează orele, tura are 3 ore, avem o tradiție la Sfântul Dumitru să luăm florile de la pelerini care stau la rând, le trecem pe la raclă și fetele le pregătesc și oamenii le primesc ca niște daruri, e un schimb, că nu vei ști niciodată ce flori vei dărui și ce flori vei primi.”

Dar munca lor a început acum 3 săptămâni. Au stat seri la rând ca să pună în plicuri 250.000 de iconițe cu Sfânta Elisabeta și Sfântul Dumitru pentru pelerini. În plus, tot ei se ocupă și de împărțirea celor 40.000 de pachete cu apă, sandvișuri și biscuiți.

Fată: „Este cel de-al treilea an în care sunt voluntar la Sfântul Dimitrie și sunt foarte recunoscătoare.”

Reporter: „De ce faci asta?”

Fată: „Îmi aduce o bucurie mare și simt că sfântul mă strânge la pieptul lui și are grijă de mine.”

Peste 1.200 de jandarmi asigură paza evenimentului.

Peste 90.000 de persoane au trecut deja pe la raclele sfinte

Corespondent PROTV: „Este absolut incredibil câtă răbdare și câtă forță au toți acești oameni, pentru că în București plouă de marți dimineață, este și foarte frig, așa că ar fi foarte simplu să cedezi și să te întorci acasă. Însă în continuare sunt aici și așteaptă să se închine la raclele sfinte. De la începutul pelerinajului, peste 90.000 de persoane au trecut pe la cele cinci racle, fiecare cu rugăciunea lui, pentru că și dorințele sunt diferite, în funcție de sfinții la care se închină. De exemplu, Sfântului Nectarie Îi cer ajutor pentru vindecarea bolilor grave, în timp ce Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, pe care Îl prăznuim marți, Îi cer protecție. Adesea, Sfinții Constantin și Elena sunt invocați pentru putere și răbdare, fiecare cu povestea lui. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult astăzi este că oamenii cumpără astfel de flori în timp ce stau la rând și așteaptă apoi voluntarii. Voluntarii vin și le iau, le trec pe la raclele sfinte, iar la final le împart din nou credincioșilor. E cumva un schimb continuu, o dăruire continuă, pentru că ei știu ce cumpără, dar nu știu ce flori vor primi după închinare. Asta mi s-a părut interesant în acest an, pentru că fiecare pelerinaj este diferit, mi-au zis oamenii, însă sunt convinsă că pe toți acești oameni de aici îi unește aceeași speranță că la capătul acestui drum ceva în viața lor se va schimba în bine.”