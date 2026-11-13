Rezultatele financiare vin în plin scandal DIICOT, după ce fostul director comercial al companiei, Gabriel Daraban, a fost reținut într-un dosar privind presupuse afaceri ilegale cu produse petroliere.

Acesta este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României, implicat în controversa zborurilor private la Mykonos, la care au participat politicieni, magistrați și oameni de afaceri.

Rezultate financiare raportate

Oil Terminal a înregistrat, la 30 septembrie 2026, un profit brut în valoare de 28,045 milioane de lei, în creştere cu peste 15% faţă de cel raportat în perioada similară a anului trecut, în timp ce afacerile consemnate la aceeaşi dată erau în scădere cu 8,525 milioane de lei, potrivit rezultatelor companiei remise vineri Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Rezultatul net este de 24,478 milioane de lei, în creştere cu peste 16% comparativ cu profitul net consemnat la 30 septembrie 2025, de 21,056 milioane de lei.

"Societatea înregistrează la 30 septembrie 2026 un profit brut de 28.044.987 lei, respectiv, un profit net în sumă de 24.478.385 lei. La 30 septembrie 2026, profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este în valoare de 24.491.945 lei. Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 3.918.711 lei", se arată în raportul publicat pe BVB.

Comparativ cu nivelul aprobat prin BVC, profitul brut este de 2,2 ori mai mare (+219,8%), ceea ce a determinat creşterea EBIT cu 60,3% (rezultatul din exploatare), majorarea EBITDA cu 25,8% şi a productivităţii muncii valorice cu 11%.

Cifra de afaceri realizată la 30 septembrie este de 295,864 milioane de lei. Faţă de perioada similară a anului 2025, când s-au consemnat afaceri de 304,389 milioane de lei, s-a înregistrat o scădere în mărime absolută de 8,525 milioane de lei.

Veniturile din prestarea de servicii sunt în scădere la 292,135 milioane de lei, comparativ cu 302,208 milioane de lei, la 30 septembrie 2025.

Valoarea totală a investiţiilor înregistrate în perioada ianuarie - septembrie este de 34,956 milioane de lei, iar datoriile totale după primele trei trimestre din 2026 se ridicau la 311,290 milioane de lei, în creştere cu 0,7%.

Numărul mediu al salariaţilor companiei Oil Terminal a fost de 1.001 persoane la 30 septembrie 2026, iar la 30 septembrie 2025 numărul mediu a fost de 1.014 persoane.

Compania se află în mijlocul unui scandal de proporții

Șeful biroului vamal Constanța și directori de la compania petrolieră OIL Terminal, alături de alți funcționari publici, sunt în vizorul DIICOT într-o anchetă de amploare privind o presupusă rețea care ar fi comercializat ilegal produse petroliere.

Zeci de percheziții au avut loc joi dimineață, în 5 județe.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Serviciul de Investigații Complexe verifică activitatea Oil Terminal - cel mai mare operator portuar specializat în manipularea produselor petroliere din România.

Bănuiesc faptul că persoane cu funcții de conducere din companie, împreună cu inspectorii vamali, ar fi permis scoaterea de produse petroliere din depozitele de stocare și vânzarea lor fără să plătească taxele prevăzute de lege.

Astfel, plata unor taxe de peste 235 de milioane de lei a fost amânată, iar pentru întârzieri procurorii vorbesc despre un prejudiciu de 25 de milioane de lei.

În timp ce statul pierdea, firmele la care ajungeau produsele petroliere le comercializau și făceau profit.

La audieri au fost duși directori de la OIL Terminal Constanța, șeful biroului vamal Constanța, dar și șeful inspecției fiscale ANAF Bacău și funcționari de la CEC Bank București.

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut într-un dosar cu afaceri ilegale cu motorină

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut, după ce procurorii DIICOT au descins, joi, la sediul companiei din Constanța. El este vizat într-un dosar cu afaceri ilegale cu motorină.

El este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului român ar fi uriaș, zeci de milioane de euro din afaceri cu motorină. Printre cei duși la audieri joi, a fost și fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, care și-a dat demisia cu 24 de ore înainte de percheziții.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins dimineață pe platforma Oil terminal. Este una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și, totodată, obiectiv strategic.

Perchezițiile au avut loc după ce anul trecut DIICOT s-a sesizat din oficiu privind suspiciuni că două firme importă pe ascuns petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene.