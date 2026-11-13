Acum, după ce s-au vândut peste jumătate de miliard de exemplare, transformând obiectul într-un veritabil fenomen cultural la nivel mondial, producţia cubului revine în Ungaria, locul în care inventatorul său, Erno Rubik, a conceput pentru prima dată acest obiect emblematic care îi poartă numele, transmite AP, citată de Agerpres.

Ungaria "este casa cubului. Cubul s-a născut aici", a declarat marţi Erno Rubik, în vârstă de 82 de ani, cu ocazia inaugurării unei noi linii de producţie complet automatizate pentru Cubul Rubik, în oraşul maghiar Jaszbereny.

Cum a luat „naștere” Cubul Rubik sau Cubul Magic, invenția unui profesor maghiar

Povestea Cubului Rubik a început în 1974, pe când Erno Rubik preda design la Academia de Design din Budapesta. Dorind să creeze un obiect tridimensional care să pară "infinit", Erno Rubik a realizat un prototip, din lemn, sub forma unui cub alcătuit din 27 de piese, capabil să se rotească pe mai multe axe. Realizând potenţialul comercial al invenţiei sale, Rubik a început curând să producă mai multe exemplare.

Începând cu anul 1977, primele 5.000 de unităţi, numite pe atunci "Cubul Magic", au fost puse în vânzare în magazinele de specialitate din capitala Ungariei. Invenţia, sau ceea ce Rubik preferă să descrie drept o "descoperire", a câştigat popularitate, iar după ce s-a confruntat cu dificultăţi în procurarea materialelor pentru cuburi în Ungaria socialistă de la acea vreme, el a realizat: "Nu eram pregătiţi pentru un asemenea volum de producţie... Nu putem satisface cererea pieţei la nivel mondial", spune Erno Rubik.

Licenţa pentru cubul Rubik a fost acordată unei companii de jucării din Marea Britanie, apoi uneia din SUA, iar producţia a fost mutată în străinătate. Până la începutul anilor '80, popularitatea sa a explodat în ceea ce Rubik a numit "primul mare val"; el a precizat că, între 1980 şi 1983, s-au vândut 200 de milioane de unităţi.

Deşi vânzările cubului Rubik au scăzut după succesul iniţial, acesta continuă să atragă numeroşi utilizatori dornici să-şi încerce abilităţile în rezolvarea acestui puzzle. În fiecare an se vând milioane de exemplare.

La noua linie de producţie din Ungaria, o serie de braţe robotizate asamblează cuburile şi le testează funcţionalitatea şi durabilitatea, un nivel de automatizare pe care Rubik l-a descris ca fiind "foarte diferit" faţă de începuturi, când cuburile erau asamblate manual.

Noua linie de producţie din Jaszbereny îşi propune să fabrice un milion de cuburi anual.

Steve Radewych, vicepreşedintele companiei canadiene de jucării Spin Master, care deţine marca înregistrată "Cubul lui Rubik" a declarat că tema evenimentului organizat marţi este: "Înapoi la origini: Cubul revine acasă".

"Erno, descoperirea ta este mai mult decât o jucărie. Este un fenomen social global", i-a spus Radewych lui Rubik.

În ultimii ani, cubul Rubik a cunoscut o nouă creştere a popularităţii, pe măsură ce s-au înmulţit competiţiile internaţionale în care participanţii se întrec pentru a vedea cine poate rezolva puzzle-ul cel mai rapid. Recordul actual, stabilit chiar luna trecută în China de Xuanyi Geng, în vârstă de nouă ani, este de 2,51 secunde, potrivit World Cube Association, organizaţia care gestionează şi certifică competiţiile la nivel mondial.