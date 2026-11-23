Procurorii Parchetului General au soluționat în medie un dosar pe minut în acest an, cu aproape 30.000 de persoane trimise în judecată, peste 5.000 de percheziții și 3.750 de inculpați arestați, dar corupția din magistratură și violența contra femeii și cea din școli reprezintă nerealizări ale Ministerului Public, se arată în raportul după 6 luni de mandat al procurorului general Cristian Chiriac.

Între 15 aprilie și 15 octombrie 2026, procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și parchetele de pe lângă curțile de apel au soluționat 253.031 de dosare penale, în medie aproape unul pe minut. Au fost trimise în judecată 29.813 persoane, au fost efectuate 5.084 de percheziții, iar 3.750 de persoane au fost arestate preventiv. Prioritate au avut dosarele vechi: 26.655 de cauze mai vechi de cinci ani au fost soluționate, potrivit raportului.

Procurorul general Cristina Chiriac transmite însă că „raportul nu se oprește la rezultate. Prezintă deschis și problemele identificate, precum și ce își asumă instituția pentru următoarele șase luni”.

Unde au contat cel mai mult rezultatele

● Banii statului. În dosarele de evaziune fiscală, prejudiciul estimat a fost de peste 403 milioane de lei, iar sechestrele au acoperit 58% din această sumă. În toate dosarele soluționate, bunurile puse sub sechestru depășesc 861 de milioane de lei.

● Persoanele vulnerabile. Au fost înregistrate 12.242 de ordine de protecție, dintre care 84% confirmate de procuror. În dosarele cu autori și victime minore, 2.254 de persoane au fost trimise în judecată.

● Femicidul. Au fost soluționate 45 de dosare de femicid, iar 29 de persoane au fost trimise în judecată.

● Acțiuni coordonate. Operațiunea JUPITER 5, desfășurată în iunie împreună cu Poliția Română, a vizat 300 de dosare și 403 suspecți, cu măsuri asigurătorii de peste 141 de milioane de lei.

Cele cinci domenii în care Parchetul General își asumă că nu are rezultate

După realizări, raportul expune și:

„Ce nu merge încă

Ministerul Public identifică cinci domenii în care rezultatele nu sunt cele propuse: combaterea corupției din magistratură, stocul încă ridicat de dosare, răspunsul judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor, dotările tehnice și criminalistice și violența din școli.

Cea mai importantă măsură anunțată este o analiză la nivel național a tuturor soluțiilor de netrimitere în judecată din dosarele de violență împotriva femeilor, pentru a vedea unde au existat deficiențe, diferențe de practică între parchete și situații de risc evaluate greșit. Rezultatele vor fi prezentate în martie 2027.

Pentru școli, fiecare parchet va avea un procuror responsabil de cazurile grave de violență din mediul școlar, iar audierea elevilor victime se va face adaptat vârstei, pentru a nu-i expune unei noi traume. Ministerul Public va face și o situație la nivel național a acestor dosare, iar cauzele care întârzie nejustificat vor fi verificate”.

„Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătățit”

„Aceste cifre nu sunt nici un motiv de mândrie, nici o scuză. Sunt punctul de plecare. Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătățit sau reparat și unde trebuie să ajungem. Peste 250.000 de dosare soluționate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupția din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid și mai eficient.

În spatele fiecărui dosar e un om care așteaptă un răspuns. Pentru el, contează mai puțin câte dosare am soluționat și mai mult dacă al lui a fost tratat corect și la timp. Încrederea în justiție nu se câștigă cu cifre mari, ci cu onestitate. De aceea am ales să spunem deschis și unde nu am reușit, și să ne asumăm public ce vom face până la următorul raport”, a declarat procurorul general Cristina Chiriac.

Următorul raport va fi prezentat în martie 2027.