Lamine Yamal şi Mikel Oyarzabal au ratat meciul de joi împotriva Cehiei (scor 2-0), notează Agerpres.

Yamal a rămas la Barcelona pentru a se recupera după o accidentare la genunchi. „Lamine se simte foarte bine acum şi aşteaptă cu nerăbdare să se alăture lotului mâine (vineri)”, a declarat Luis de la Fuente, joi, pentru canalul de televiziune spaniol La 1.

Oyarzabal a rămas, la rândul său, la San Sebastian pentru a fi prezent la naşterea celui de-al doilea copil al său. De la Fuente a confirmat că jucătorul echipei Real Sociedad va participa şi el la antrenamentul Spaniei de vineri seara.

„Şi Mikel va veni. Unul va ajunge la prânz, iar celălalt puţin mai târziu, dar amândoi vor fi cu noi mâine”, a adăugat selecţionerul La Roja.

Spania are un avantaj de trei puncte faţă de Anglia în Grupa 3 din Liga A şi îşi va asigura primul loc în clasament cu o remiză sau o victorie.

Ambele echipe s-au calificat deja în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor.