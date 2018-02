Ofensivă anti-Kovesi, înaintea prezentării raportului Comisiei de anchetă privind alegerile din 2009

Inquam Photos / George Calin

Şefa DNA a fost ţinta acuzaţiilor în acest week-end, unele dintre ele venind din partea unor persoane cu dosare în justiţie. De altfel, raportul porneşte de la afirmaţiile făcute tot de un "client" al DNA.

În ultimele zile, Laura Codruta Kovesi a fost vizată de diverse acuzaţii, unele lansate chiar de „clienţi” ai DNA, în contextul în care luni urmează să fie dezbătut raportul despre alegerile din 2009, în care este menţionată. Şefa DNA ar putea fi chiar unul dintre protagoniştii acestui raport, după ce numele ei a fost adus în discuţie în urma afirmaţiei că ar fi fost prezentă în noaptea alegerilor (16-17 noiembrie 2009) acasă la Gabriel Oprea, alături de George Maior, Florian Coldea, Dan Andronic, Niculae Onţanu şi Anghel Iordănescu. Kovesi a refuzat în repetate rânduri să se prezinte în faţa comisiei.

„Având în vedere că vorbim de persoane cu funcţii în stat şi că aceste persoane nu au vrut să vorbească despre scopul în care se aflau acolo, face să planeze suspiciunea că în seara alegerilor acele persoane s-au întâlnit la un eveniment privat cu scopul de a influenţa rezultatul votului. Cu toate acestea, din probele administrate în cadrul anchetei, nu se poate trage o astfel de concluzie", a declarat preşedintele comisiei de anchetă, deputatul PSD Oana Florea.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului dezbate, luni, de la ora 15:00, raportul Comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009. După dezbatere, parlamentarii vor vota o hotărâre de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie şi propunerile formulate.

Încă de pe 4 februarie, fostul preşedinte Traian Băsescu, câştigătorul alegerilor din 2009, spunea despre Kovesi că „A făcut un efort formidabil în 2015 şi la începutul lui 2016 să-i dovedească lui Iohannis că poate fi utilă. A fost perioada cea mai neagră a DNA, când foarte mulţi oameni au fost arestaţi degeaba. (...) A decredibilizat instituţia. Administrează DNA în favoarea intereselor ei de publicitate.” O zi mai târziu, şi fostul premier Victor Ponta vorbea despre „iubire” între şefa DNA şi Liviu Dragnea.

Sâmbătă, Călin Popescu-Tăriceanu afirma că " dosarul Microsoft nu e singurul eşec care face să se cutremure DNA. Mi se pare grav ce s-a întâmplat pentru că acolo sunt o serie de nume, oameni oneşti, care cred că au fost acuzaţi pe nedrept” iar “toate aceste abuzuri, precum şi numărul foarte mare de dosare trimise înapoi la procuratură pun sub semnul întrebării în mod serios activitatea acestei instituţii. Chiar şefa DNA spunea acum câteva zile că majoritatea dosarelor sunt pe abuz în serviciu, o infracţiune care nu e de corupţie, dar asimilată corupţiei”

Duminică, la Antena 3, Sebastian Ghiţă şi fostul procuror DNA Mihaiela Moraru-Iorga au lansat la rândul lor acuzaţii la adresa lui Kovesi. Iorga a sugerat că unele dosare ar fi corespuns intereselor şefei DNA, acuzaţie respinsă luni dimineaţă de Kovesi. Ghiţă a spus că „Până în 2014 aveam relaţii normale. Kovesi părea sănătoasă la cap la momentele alea. Mă întâlneam cu dânsa în nenumărate locuri, mă consideram apropiat. Sunt dezamăgit de naiv şi tăntălău ce am fost eu. Când am văzut cum această fiinţă se transformă, am ţipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap să o înregistrez. M-am întâlnit cu ea peste tot. A venit la mine acasă, la Ploieşti. A fost la mine acasă în Ploieşti. A venit acolo la vie. A stat o zi, au văzut-o lăutarii, chelnerii". El a recunoscut însă că nu poate dovedi acest lucru.

Legătura între Laura Codruţa Kovesi şi alegerile din 2009 a fost făcută în urma unei afirmaţii a lui Dan Andronic, şi el urmărit penal de DNA, afirmaţie care a dus la înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă.

Andronic a scris în aprilie anul trecut că a fost invitata acasă la Gabriel oprea în noaptea dinaintea alegerilor. „Am înţepenit. Acolo era Statul! În acel birou se găseau George Maior, directorul SRI, Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, Laura Codruţa Kovesi, procurorul general al României, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne şi încă o persoană înaltă pe care nu o cunoşteam. Voturile din diaspora. Aici, Florian Coldea avea multe date şi cifre, dar şi George Maior primea informaţii. Cred că, atât cât am stat eu acolo, Kovesi a primit cel puţin două telefoane la care a răspuns: „Da, domnule Preşedinte”. După care ieşea din încăpere şi continua discuţia. În mod evident, Kovesi era o parte importantă a grupului, înţelegeam din modul în care punea întrebările referitoare la acţiunile ce se pot întreprinde. Au rămas în acea încăpere Laura Codruţa Kovesi, George Maior, Florian Coldea, Gabriel Oprea…Oamenii care au făcut posibilă victoria lui Traian Băsescu în 2009”.

