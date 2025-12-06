Horoscop 7 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va face o schimbare și va începe o nouă viață

Horoscop 7 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. Se împlinește un vis, la care am contribuit cu ce-am știut noi mai bine și o să ne bucurăm de ce ne oferă viața în continuare, adică tot noi!

Vibrația zilei este 7 și o să ne ghidăm după propria maturitate.

Horoscop 7 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate ieșiți pe undeva cu prietenii, le faceți cinste dacă e ziua voastră de naștere, sau era rândul vostru să dați de băut, de mâncat. Apare cineva care știa cum să vă cucerească și ar avea șanse dacă ar fi fără pereche! Vedeti ce-i spuneți.

Horoscop 7 decembrie 2025 – CAPRICORN

E cineva care are de gând să vă scoată pe-afară, dar dacă sunteți prea obosiți o să preferați să rămâneți acasă. Poate vine de departe, persoana. Se poate să luați o decizie legată de casă, să o vindeți, ori doar să o renovați și să supuneți la vot ca să spună și familia ce preferă.

Horoscop 7 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă dați întâlnire cu prietenii să mergeți la o aniversare, ori poate e altceva de sărbătorit și o să vă deconectați. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care rezonează cu voi și o să doriți să vă mai întâlniți ca să vedeți ce iese.

Horoscop 7 decembrie 2025 – PEȘTI

O să dați o mână de ajutor unor prieteni care au moralul scăzut și o să petreceți câteva ore bune împreună ca să se detensioneze atmosfera. O să dați curs invitațiilor în oraș ca să depășiți starea de oboseală și să mai vedeți fețe noi, treceți în revistă evenimentele de prin târg.

Horoscop 7 decembrie 2025 – BERBEC

O energie debordantă și o să faceți rondul de onoare pe la toți cei care v-au invitat să le treceți pragul – lumea vă iubește. Un răspuns afectiv din partea cuiva care s-a convins că sunteți tot ce și-a dorit – și asta spune ceva.

Horoscop 7 decembrie 2025 – TAUR

Relația cu partenerul de cuplu pare să se fi mai domolit după o perioadă zbuciumată și o să vă înțelegeți mult mai bine. Chiar dacă mai sunt treburi de făcut pe-acasă, tot va rămâne timp să ieșiți la o plimbare și să vă relaxați.

Horoscop 7 decembrie 2025 – GEMENI

Aveți cu cine și unde să ieșiți, bani s-ar mai găsi, așa că o să dați o raită pe-afară, poate ajungeți și în alt oraș ca să mai schimbați aerul, peisajul. O apariție, o nouă cunoștință care o să vă facă să uitați de toate supărările și o să începeți o viață nouă.

Horoscop 7 decembrie 2025 – RAC

E cineva care vă dă târcoale, dar se pare că nu sunteți pregătiți – poate e nevoie de timp ca să se închidă niște răni. O invitație la o ceremonie și o să strângeți relațiile cu cei pe care-i vedeți ocazional și o să fie o atmosferă foarte bună.

Horoscop 7 decembrie 2025 – LEU

Poate se lămuresc niște lucruri din trecut dacă ieșiți la o cafea cu cineva care contează pentru voi și o să vă puteți continua relația. Se poate să întâlniți pe cineva de care să vă atașați sufletește și să vă completați frumos, dacă sunteți singuri.

Horoscop 7 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate ați invitat niște rude sau prieteni la o tratație și o să vă bucurați de veștile bune și de micile atenții pe care o să vi le faceți unii altora. O să le faceți pe plac copiilor, nepoților; are loc un mini-party, poate fi și un concurs și o să fie cu adrenalină.

Horoscop 7 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă caute acei prieteni care știu că pot conta pe voi, că poate n-au unde să iasă, cu cine, și o să găsiți un numitor comun. Poate ieșiți cu grupul ca să practicați un sport, poate fi vreun hobby care vă aduce inspirație.

Horoscop 7 decembrie 2025 – SCORPION

Poate vă faceți timp să treceți pe la rude, la copii, la nepoți ca să fiți de față la o aniversare sau poate un succes, un examen luat. Poate vă împăcați cu cineva după o perioadă în care ați crezut cu tărie că voi aveți dreptate și acum să realizați că nu e chiar așa.

