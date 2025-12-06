FIFA i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace, în timp ce președintele SUA amenință cu bombardarea Venezuelei

Președintele american Donald Trump a fost aseară în centrul atenției la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de Fotbal, care a avut loc în Washington.

FIFA i-a acordat premiul pentru pace, un trofeu nou creat de forul mondial al celui mai popular sport.

Forul mondial al fotbalului, prin vocea președintelui Gianni Infantino, spune că trofeul e o recunoaștere a eforturilor lui Trump pentru stabilitate globală.

Gianni Infantino: Domnule președinte, acesta este premiul dumneavoastră. Acesta este premiul dumneavoastră pentru pace. Există și o medalie frumoasă pentru dumneavoastră, pe care o puteți purta oriunde doriți. O voi purta chiar acum. Bine, permiteți-mi să țin asta fantastic. Excelent.

Ce a declarat Trump

Trump a refuzat să dea un răspuns direct atunci când a fost întrebat dacă premiul ar putea intra în conflict cu promisiunea lui de a bombarda Venezuela.

Donald Trump, președintele SUA: Ei bine, cred că premiul pentru pace, adică, am încheiat opt războaie. Nu știam că îl voi primi. Nu am fost anunțat oficial. Am tot auzit despre un premiu pentru pace, iar eu sunt aici pentru a reprezenta țara noastră într-un sens diferit. Nu am nevoie de premii. Am nevoie să salvez vieți.

Scandal la Washington

La Washington continuă scandalul legat de bombardarea unor nave care, potrivit Pentagonului, ar fi transportat droguri în marea Caraibelor. Potrivit CNN, amiralul Bradley, cel care a dat ordin să fie uciși doi așa-ziși traficanți într-un atac pe 2 septembrie, a declarat în Congres că ambarcațiunea nu se îndrepta spre Statele Unite, așa cum a spus Trump, ci spre o altă navă, mai mare, care urma să ajungă în Surinam.

Din informațiile apărute până acum, cei doi supraviețuitori ai atacului inițial au încercat timp de aproape o oră să rămână la suprafață, agățați de resturile bărcii, în timp ce americanii discutau cum să procedeze mai departe. Într-un final, comandantul misiunii a ordonat lansarea altor trei rachete spre ei.

În acest timp, continuă blocada aeriană și navală impusă Venezuelei de forțele americane. În ultimele zile, încă un distrugător american s-a adăugat grupului de luptă condus de portavionul Gerald Ford, aflat la sud de Puerto Rico.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













