FIFA i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace, în timp ce președintele SUA amenință cu bombardarea Venezuelei

Stiri externe
06-12-2025 | 19:43
×
Codul embed a fost copiat

Președintele american Donald Trump a fost aseară în centrul atenției la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de Fotbal, care a avut loc în Washington.

autor
Știrile PRO TV

FIFA i-a acordat premiul pentru pace, un trofeu nou creat de forul mondial al celui mai popular sport.

Forul mondial al fotbalului, prin vocea președintelui Gianni Infantino, spune că trofeul e o recunoaștere a eforturilor lui Trump pentru stabilitate globală.

Gianni Infantino: Domnule președinte, acesta este premiul dumneavoastră. Acesta este premiul dumneavoastră pentru pace. Există și o medalie frumoasă pentru dumneavoastră, pe care o puteți purta oriunde doriți. O voi purta chiar acum. Bine, permiteți-mi să țin asta fantastic. Excelent.

Ce a declarat Trump

Trump a refuzat să dea un răspuns direct atunci când a fost întrebat dacă premiul ar putea intra în conflict cu promisiunea lui de a bombarda Venezuela.

Citește și
Joan Baez
Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings”. VIDEO

Donald Trump, președintele SUA: Ei bine, cred că premiul pentru pace, adică, am încheiat opt războaie. Nu știam că îl voi primi. Nu am fost anunțat oficial. Am tot auzit despre un premiu pentru pace, iar eu sunt aici pentru a reprezenta țara noastră într-un sens diferit. Nu am nevoie de premii. Am nevoie să salvez vieți.

Scandal la Washington

La Washington continuă scandalul legat de bombardarea unor nave care, potrivit Pentagonului, ar fi transportat droguri în marea Caraibelor. Potrivit CNN, amiralul Bradley, cel care a dat ordin să fie uciși doi așa-ziși traficanți într-un atac pe 2 septembrie, a declarat în Congres că ambarcațiunea nu se îndrepta spre Statele Unite, așa cum a spus Trump, ci spre o altă navă, mai mare, care urma să ajungă în Surinam.

Din informațiile apărute până acum, cei doi supraviețuitori ai atacului inițial au încercat timp de aproape o oră să rămână la suprafață, agățați de resturile bărcii, în timp ce americanii discutau cum să procedeze mai departe. Într-un final, comandantul misiunii a ordonat lansarea altor trei rachete spre ei.

În acest timp, continuă blocada aeriană și navală impusă Venezuelei de forțele americane. În ultimele zile, încă un distrugător american s-a adăugat grupului de luptă condus de portavionul Gerald Ford, aflat la sud de Puerto Rico.

Un adolescent în stare critică a fost salvat de un aparat mobil ECMO pe durata transportului aerian. Cursă contracronometru

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, FIFA, premiu,

Dată publicare: 06-12-2025 19:22

Articol recomandat de sport.ro
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Citește și...
Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări
Stiri externe
Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări

Administrația Trump va extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după atacul comis de un cetățean afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale.

Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings”. VIDEO
Stiri Diverse
Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings”. VIDEO

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să se întoarcă în studio, a declarat pentru AFP legenda folk americană Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.

Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO

Melania Trump a atras toate privirile la ceremonia tragerii la sorți a Campionatului Mondial, unde a fost surprinsă zâmbindu-i cu afecțiune președintelui în timp ce acesta dansa energic în tribune, imediat după ce primise un trofeu impresionant.

Recomandări
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică

Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.

R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești
Stiri externe
R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești

Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete
Stiri actuale
A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița. Va dura, însă, până va ajunge peste tot, pentru că rețeaua are peste 700 de kilometri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Decembrie 2025

29:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28