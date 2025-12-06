Peste 600 de oameni au murit și alte sute sunt dispăruți în urma inundațiilor din Asia. În Sri Lanka este stare de urgență

Bilanț cutremurător în Asia de Sud-Est, lovită de unele dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. Peste 600 de oameni au murit și alte sute de persoane sunt date dispărute, majoritatea în Indonezia și Thailanda.

Doar în Sumatra au fost confirmate peste 435 de victime, iar 406 persoane sunt căutate în continuare. În sudul Thailandei, 170 de oameni au murit, cu zone întregi izolate și morgi supraaglomerate.

În Sri Lanka, unde au fost raportate peste 200 de decese, a fost declarată stare de urgență: o treime din țară nu are apă sau electricitate.

Operațiunile de salvare sunt îngreunate de furtuni, însă meteorologii spun că vremea s-ar putea liniști în zilele următoare.

