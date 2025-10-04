Oase rupte, lipite în trei minute, cu un adeziv-minune inventat de cercetătorii chinezi. Revoluție în medicină

Stiri actuale
04-10-2025 | 21:57
fracturi

Cercetătorii chinezi susțin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile și fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute.

autor
Mihai Niculescu

Echipa de cercetare din provincia Zhejiang, sub conducerea medicului ortoped dr. Lin Xianfeng, de la spitalul Sir Run Run Shaw, din China, a anunțat că a dezvoltat un adeziv medical inovator care ar putea schimba radical modul în care sunt tratate fracturile, potrivit Global Times, preluat de news.ro.

„Bone-02”: inspirat de stridii

Substanța, denumită „Bone-02”, promite să repare fragmentele de os în doar câteva minute, reducând necesitatea intervențiilor chirurgicale invazive și a implanturilor metalice.

Inspirat de modul în care stridiile aderă ferm la suprafețe sub apă, echipa a încercat să reproducă acest mecanism pentru a fixa oasele fracturate. Potrivit dr. Xianfeng, adezivul reușește o fixare precisă în două-trei minute, chiar și într-un mediu umed, bogat în sânge, situație întâlnită în timpul intervențiilor chirurgicale.

Absorbție naturală în organism

Un avantaj important al noului adeziv ar fi faptul că se absoarbe natural în organism pe măsură ce osul se vindecă, eliminând astfel nevoia unei a doua operații pentru îndepărtarea implanturilor.

Citește și
Saturn
Descoperire neașteptată pe o lună a planetei Saturn. Cercetătorii au găsit elemente care pot susține viața pe Enceladus

În testele de laborator și în primele încercări clinice, substanța a demonstrat atât siguranță, cât și eficacitate, potrivit echipei. Într-un studiu, procedura a fost finalizată în mai puțin de trei minute, comparativ cu tratamentele convenționale care implică incizii mari și fixare cu plăci și șuruburi metalice. Formula combină compuși de calciu și proteine specifice care asigură o legătură puternică, flexibilă și sigură. Aplicarea sa necesită doar o incizie minimă, prin care adezivul este introdus direct în zona fracturată, sigilând fragmentele osoase în câteva minute.

Teste pe 150 de pacienți

Până în prezent, „Bone-02” a fost testat cu succes la peste 150 de pacienți, potrivit presei chineze. Forța de lipire a oaselor a depășit 180 de kilograme, iar parametrii mecanici (rezistența la forfecare și la compresie) sugerează că adezivul ar putea înlocui, în viitor, implanturile metalice tradiționale.

În plus, cercetătorii susțin că metoda ar putea reduce riscurile de reacții adverse și infecții post-operatorii.

Există materiale osoase, dar nu se lipesc

Pe piață există deja mai multe tipuri de cimenturi osoase sau materiale de umplere pentru defecte osoase, însă acestea nu au proprietăți adezive reale. Primele încercări de a crea substanțe adezive pentru oase datează din anii 1940, dar formulele bazate pe gelatină, rășini epoxidice și acrilați au fost abandonate din cauza problemelor de compatibilitate biologică.

Rezultatele actuale, publicate de echipa din Zhejiang, indică faptul că „Bone-02” ar putea reprezenta un pas important spre un tratament mai rapid și mai sigur al fracturilor.

Planuri de implementare și export

Autoritățile sanitare chineze ar fi aprobat dezvoltarea și aplicarea clinică a adezivului osos, cu planuri de a-l introduce în curând în rețeaua de spitale din țară, ca alternativă standard la chirurgia ortopedică convențională.

În paralel, este evaluată capacitatea de producție industrială pentru exportul global, deși strategiile comerciale și de proprietate intelectuală sunt încă în curs de elaborare.

China a anunțat că deține brevete naționale și internaționale pentru acest adeziv osos experimental, pentru a proteja tehnologia, pe care însă își propune să o facă accesibilă comunității medicale internaționale.

Dacă se dovedește eficient în studii clinice extinse, acest adeziv ar putea revoluționa tratamentul fracturilor, reducând timpul de intervenție chirurgicală, costurile și riscurile asociate cu implanturile metalice tradiționale.

Sursa: News.ro

Etichete: cercetatori, oase, chinezi, descoperiri stiintifice,

Dată publicare: 04-10-2025 21:46

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
O descoperire arheologică rescrie istoria Egiptului antic. Ar putea rezolva unul dintre cele mai mari mistere ale lumii
Stiri Diverse
O descoperire arheologică rescrie istoria Egiptului antic. Ar putea rezolva unul dintre cele mai mari mistere ale lumii

Oamenii de știință ar putea fi pe cale să rezolve unul dintre cele mai mari mistere ale lumii antice, după ce au făcut o descoperire istorică în Egipt.

Descoperire neașteptată pe o lună a planetei Saturn. Cercetătorii au găsit elemente care pot susține viața pe Enceladus
Stiri Stiinta
Descoperire neașteptată pe o lună a planetei Saturn. Cercetătorii au găsit elemente care pot susține viața pe Enceladus

Oceanul de pe Enceladus găzduiește molecule organice complexe, un indiciu în plus că această lună înghețată a planetei Saturn prezintă condiții favorabile pentru o potențială viață extraterestră, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Astronomy.

Descoperire rară făcută de oamenii de știință în Peru: Șoarecele cu coadă de puf și nume de prințesă
Stiri Diverse
Descoperire rară făcută de oamenii de știință în Peru: Șoarecele cu coadă de puf și nume de prințesă

O echipă de oameni de ştiinţă peruvieni a descoperit o specie până acum necunoscută de rozătoare mică în jungla din centrul statului Peru, au anunţat, vineri, autorităţile locale, citate de AFP.

Descoperire de aproape 100.000 de euro într-un microbuz înmatriculat în Ucraina, în Satu Mare. Șoferul a fost amendat. FOTO
Stiri actuale
Descoperire de aproape 100.000 de euro într-un microbuz înmatriculat în Ucraina, în Satu Mare. Șoferul a fost amendat. FOTO

Un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani a fost depistat joi după-amiază la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, având asupra sa o sumă considerabilă de bani nedeclarată.

Un timișorean s-a dus să-și vadă apartamentul eliberat de chiriaș, iar ce a găsit l-a făcut să sune imediat la 112
Stiri actuale
Un timișorean s-a dus să-și vadă apartamentul eliberat de chiriaș, iar ce a găsit l-a făcut să sune imediat la 112

Descoperire șocantă pentru proprietarul unui apartament din centrul Timişoarei. 

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor
Stiri actuale
Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor

Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.

Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”
Stiri externe
Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Octombrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28