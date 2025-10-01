O descoperire arheologică rescrie istoria Egiptului antic. Ar putea rezolva unul dintre cele mai mari mistere ale lumii

piramide

Oamenii de știință ar putea fi pe cale să rezolve unul dintre cele mai mari mistere ale lumii antice, după ce au făcut o descoperire istorică în Egipt.

Sabrina Saghin

Timp de secole, experții s-au întrebat cum au fost construite piramidele, inclusiv complexul de la Giza, faimos în întreaga lume, cu peste 4.000 de ani în urmă, scrie Indy100.

Acum, cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord din Wilmington cred că au găsit piesa lipsă din acest puzzle vechi de secole.

Echipa a descoperit un braț al Nilului pierdut de mult timp, care a fost ascuns sub deșert și terenuri agricole timp de milenii.

Nilul explică construcția piramidelor

Arheologii bănuiau de mult timp că vechii egipteni se bazau pe o cale navigabilă pentru a transporta blocurile masive de piatră și alte materiale necesare pentru construirea piramidelor impunătoare.

piramida mexic
Un student doctorand a descoperit din întâmplare un oraș antic. Unde este localizat

Cu toate acestea, după cum a explicat unul dintre cercetătorii principali, prof. Eman Ghoneim, „nimeni nu era sigur de locația, forma, dimensiunea sau proximitatea acestei mega-căi navigabile față de situl piramidelor” – până acum.

Prof. Ghoneim și colegii săi au publicat joi (16 mai) descoperirile lor revoluționare în revista Nature communications earth & environment.

În articol, ei au detaliat modul în care au utilizat imagini radar din satelit, hărți istorice, studii geofizice și analize ale sedimentelor pentru a cartografia ramura râului, care, potrivit lor, a fost îngropată de o secetă majoră și de furtuni de nisip cu mii de ani în urmă.

Într-un interviu acordat BBC, una dintre coautorele studiului, dr. Suzanne Onstine, a declarat: „Localizarea ramificației râului și datele care arată că exista o cale navigabilă care putea fi utilizată pentru transportul blocurilor grele, echipamentelor, oamenilor, a tot ceea ce era necesar, ne ajută să explicăm construcția piramidelor”.

Descoperirea rescrie istoria Egiptului

Echipa a descoperit că brațul râului, numit ramura Ahramat (după cuvântul arab pentru piramide), avea o lungime de aproximativ 64 de kilometri (39 mile) și o lățime cuprinsă între 200 și 700 de metri (656-2.296 picioare).

Cel mai important, acesta mărginea 31 de piramide, construite între 4.700 și 3.700 de ani în urmă.

Apropierea ramurii Ahramat de complexele piramidale sugerează că aceasta era „activă și operațională în timpul fazei de construcție a acestor piramide”, au scris autorii studiului.

Cu alte cuvinte, existența acestei căi navigabile dispărute explică în cele din urmă de ce au fost construite atât de multe piramide între Giza și Lisht – o regiune care este acum o zonă inospitalieră a deșertului Sahara.

Egiptenii antici puteau „folosi energia râului pentru a transporta aceste blocuri grele, în loc să folosească forța de muncă umană”, a explicat dr. Onstine, adăugând simplu: „Este mult mai puțin efort”.

Descoperirea nu numai că subliniază importanța Nilului ca sursă de viață pentru vechii egipteni, dar evidențiază și modul în care societatea umană a fost afectată de-a lungul istoriei de schimbările de mediu, au subliniat autorii articolului.

Eforturile suplimentare de a găsi mai multe ramuri dispărute ale Nilului ar putea contribui la prioritizarea săpăturilor arheologice de-a lungul malurilor acestora și la protejarea patrimoniului cultural egiptean, au adăugat ei.

Râul Nil era artera principală și inima pulsândă a Egiptului acum 4.000 de ani și rămâne așa și în prezent.

Sursa: Indy 100

Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
