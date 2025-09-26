Descoperire de aproape 100.000 de euro într-un microbuz înmatriculat în Ucraina, în Satu Mare. Șoferul a fost amendat. FOTO

26-09-2025 | 15:54
politia de frontiera
Politia de Frontiera Romana

Un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani a fost depistat joi după-amiază la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, având asupra sa o sumă considerabilă de bani nedeclarată.

autor
Mihaela Ivăncică

Bărbatul, care conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina, a fost supus unui control amănunțit de către echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, cu sprijinul unui câine de serviciu.

Joi, 25 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 39 de ani. Acesta conducea un microbuz, înmatriculat în Ucraina. Echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, folosind și câinele de serviciu, a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport și bagajelor aflate în interiorul acestuia", a precizat Inspectoratul Teritorial Sighetu Marmației într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, în bagajele personale ale acestuia a fost găsită suma de 2,4 milioane de coroane cehe (98.580 euro), pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative și nici nu o declarase anterior controlului, așa cum prevede legislația europeană (Regulamentul UE 2018/1672).

Conform art.3 Reg. (UE) 2018/1672, șoferul avea obligativitatea declarării sumei de bani anterior efectuării controlului de frontieră, se mai arată în comunicat.

Ca urmare, autoritățile vamale au reținut întreaga sumă de bani și au aplicat cetățeanului ucrainean o sancțiune contravențională de 5.000 de lei.

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Dată publicare: 26-09-2025 15:54

