Descoperire neașteptată pe o lună a planetei Saturn. Cercetătorii au găsit semne ale vieții pe Enceladus

Stiri Stiinta
01-10-2025 | 14:13
Saturn
Shutterstock

Oceanul de pe Enceladus găzduiește molecule organice complexe, un indiciu în plus că această lună înghețată a planetei Saturn prezintă condiții favorabile pentru o potențială viață extraterestră, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Astronomy.

autor
Mihaela Ivăncică

Invizibilă cu ochiul liber, acea lună de mici dimensiuni, o sferă albă cu diametrul de doar 500 de kilometri, a cărei suprafață pare brăzdată de cicatrici, plutește pe o orbită în jurul lui Saturn, a șasea planetă din Sistemul Solar, informează miercuri AFP.

Ea se află mult prea departe de Soare - și este așadar prea rece - pentru a se afla într-o zonă locuibilă, au crezut mult timp oamenii de știință.

Descoperiri surprinzătoare de la sonda spațială Cassini

Această teorie a rămas valabilă până când sonda spațială Cassini, care a survolat-o de mai multe ori în timpul misiunii sale spre Saturn și inelele sale între 2004 și 2017, a evidențiat prezența unui vast ocean de apă sărată, ascuns sub un strat gros de gheață.

De atunci, datele culese de acea sondă continuă să furnizeze noi indicii despre prezența elementelor necesare pentru apariția vieții: săruri, metan, dioxid de carbon, fosfor.

Citește și
zodiac horoscop
Horoscop - Saturn intră în Berbec din 25 mai. Provocări și teste pentru zodii. Au loc schimbări mari în următorii trei ani

La polul sudic al satelitului natural Enceladus, sonda Cassini a descoperit gheizere care țâșnesc din fisuri și proiectează în exteriorul lunii particule minuscule de gheață, mai mici decât granulele de nisip.

Unele dintre microparticulele de gheață cad din nou pe suprafața acestei luni, în timp ce altele evadează în spațiu, alăturându-se unui inel format în jurul planetei Saturn.

Atunci când a traversat inelul E, cel mai îndepărtat dintre inelele lui Saturn, sonda Cassini „detecta în mod constant eșantioane de pe Enceladus”, a reamintit într-un comunicat al Agenției Spațiale Europene (ESA) Nozair Khawaja, planetolog la Universitatea Liberă din Berlin și totodată autorul principal al studiului.

Molecule organice, inclusiv precursori ai vieții

Oamenii de știință au identificat acolo numeroase molecule organice, inclusiv precursori ai aminoacizilor - elemente fundamentale ale vieții. Însă aceste particule ar fi putut fi prezente în inel de câteva sute de ani și să fi fost alterate de radiația cosmică intensă.

În 2008, sonda Cassini a traversat direct inelul înghețat. Granule de gheață ejectate cu doar câteva minute mai devreme de pe Enceladus au percutat analizatorul de praf cosmic (CDA) al sondei, cu o viteză de 18 km/h.

Analiza lor chimică aprofundată, obiectul noului studiu, a avut nevoie de câțiva ani pentru a fi finalizată.

„Moleculele pe care le-am găsit în materialul proaspăt ejectat dovedesc faptul că moleculele organice complexe pe care Cassini le-a detectat nu sunt doar produsul unei expuneri îndelungate în spațiu, ci sunt cu adevărat prezente și în oceanul de pe Enceladus”, a explicat planetologul Franck Potsberg, coautor al studiului, citat în comunicatul publicat de ESA.

Un pas important pentru cercetarea vieții extraterestre

Confirmarea prezenței acestor molecule, o chestiune asupra căreia „nu existau îndoieli prea mari”, reprezintă „o piatră suplimentară pusă la temelia edificiului”, a declarat Caroline Freissinet, o specialistă în astrochimie, care nu a participat la realizarea studiului.

„Acest lucru demonstrează mai ales că, cu ajutorul noilor tehnologii - învățarea automată, inteligența artificială -, suntem capabili să realizăm noi analize, noi interpretări ale datelor mai vechi”, a subliniat Caroline Freissinet, cercetătoare de la Laboratorul pentru Atmosfere și Observații Spațiale (LATMOS) din Franța. „Există încă multe date care pot fi exploatate, provenite din misiuni care astăzi nu mai există”, a continuat ea.

Pentru a putea identifica moleculele „cu o precizie foarte mare”, „ar fi ideal să aterizăm acolo unde se află gheizerele, la polul sudic, și să prelevăm probe”, a mai spus ea.

ESA a lansat deja studiile necesare pentru un astfel de proiect. O misiune spațială care ar efectua măsurători direct pe suprafața lunii Enceladus, în căutarea unor semne de viață, „i-ar oferi Europei un rol de prim-plan în explorarea Sistemului Solar”, susține agenția europeană.

„Chiar și dacă nu s-ar găsi viață pe Enceladus, tot ar fi o descoperire majoră, deoarece acest lucru ar ridica întrebări fundamentale despre motivele absenței vieții într-un mediu în care toate condițiile par să fie reunite”, a explicat autorul principal al noului studiu, Nozair Khawaja.

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Copenhaga, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă

Sursa: Agerpres

Etichete: Luna, saturn,

Dată publicare: 01-10-2025 14:13

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
Horoscop săptămâna 1 - 7 septembrie 2025. Schimbări și noi perspective pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 1 - 7 septembrie 2025. Schimbări și noi perspective pentru fiecare zodie

Horoscopul săptămânii 1 – 7 septembrie 2025 vine cu o energie intensă, marcată de mișcările retrograde ale lui Saturn și Uranus, dar și de Luna Plină și Eclipsa Totală de Lună din Pești.  

Horoscop - Saturn intră în Berbec din 25 mai. Provocări și teste pentru zodii. Au loc schimbări mari în următorii trei ani
Stiri Diverse
Horoscop - Saturn intră în Berbec din 25 mai. Provocări și teste pentru zodii. Au loc schimbări mari în următorii trei ani

Tranzitul lui Saturn în Berbec, care începe pe 25 mai 2025, marchează un nou ciclu astrologic cu impact profund asupra fiecărei zodii. Horoscopul aduce provocări, testări de maturitate și oportunități de reconstrucție personală și profesională. 

Horoscop săptămâna 19 - 25 mai 2025. Intrăm în Gemeni și Saturn ajunge în Berbec. Ce urmează pentru zodii
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 19 - 25 mai 2025. Intrăm în Gemeni și Saturn ajunge în Berbec. Ce urmează pentru zodii

Săptămâna 19-25 mai este marcată de două evenimente astrologice importante. Soarele intră în zodia Gemeni pe 20 mai, iar Saturn, patronul karmei, intră în Berbec.

„Parada planetară” din 2025. Zilele în care șapte planete vor fi vizibile pe cer pentru ultima oară înainte de 2040
Stiri Stiinta
„Parada planetară” din 2025. Zilele în care șapte planete vor fi vizibile pe cer pentru ultima oară înainte de 2040

Pasionații de astronomie vor avea parte de un spectacol rar săptămâna aceasta, deoarece șapte planete – Marte, Jupiter, Uranus, Venus, Neptun, Mercur și Saturn – vor fi vizibile pentru scurt timp pe cer, noaptea.

Un poliţist aflat în timpul liber a fost depistat în avansată stare de ebrietate la volan în staţiunea Saturn
Stiri actuale
Un poliţist aflat în timpul liber a fost depistat în avansată stare de ebrietate la volan în staţiunea Saturn

Un poliţist în vârstă de 28 de ani, aflat în timpul liber, a fost depistat, luni seară, în avansată stare de ebrietate la volan, în staţiunea Saturn, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Recomandări
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte
Stiri actuale
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Top citite
1 alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea
Stiri externe
Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova
2 pensionari
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Economice
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern
3 Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28