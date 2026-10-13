El anunţă că joi va depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor.

„Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulţumesc tuturor partidelor şi grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere şi pentru propunerile pe care mi le-au transmis”, scrie premierul desemnat Luca Niculescu pe Facebook.

Premierul desemnat arată că dialogul rămâne deschis.

„Cântărim cu atenţie toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor”, spune Luca Niculescu.

El menţionează că „România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetăţeni”.

„Fac tot ce ţine de mine pentru asta”, adaugă Niculescu.

Luca Niculescu a declarat marţi, la Parlament, după discuţiile cu parlamentarii neafiliaţi, că toate opţiunile rămân în picioare: Guvern politic, hibrid - politic şi tehnic - sau tehnocrat, el arătându-se optimist că vor ajunge la un rezultat bun.

Niculescu a mai afirmat că, pentru un guvern tehnocrat, are o listă de miniştri pe care o poate prezenta chiar mâine.

Dacă Parlamentul nu va vota nici Guvernul propus de Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.