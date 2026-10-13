Între timp, premierul desemnat încearcă să strângă voturile și spune că are trei variante de guvern: politic, mixt sau 100% tehnocrat. Așteaptă acum răspunsul PSD. Sorin Grindeanu le va prezenta mâine colegilor de partid cele trei formule, după un nou schimb de replici cu Ilie Bolojan, pe Facebook. Liberalii au anunțat deja că rămân în opoziție, dar sunt dispuși să voteze cabinetul Niculescu și să-i acorde șase luni de grație.

Potrivit unor surse apropiate președintelui Nicușor Dan, șeful statului ar fi spus, într-o ședință restrânsă la Cotroceni, că ia în calcul dizolvarea Parlamentului, dacă Luca Niculescu nu reușește să strângă voturile necesare. Sursele susțin că alegerile anticipate ar putea fi declanșate cel târziu la începutul săptămânii viitoare.

Pentru asta, președintele trebuie să se consulte cu șefii celor două Camere ale Parlamentului și cu liderii grupurilor parlamentare, după care poate semna decretul de dizolvare a Parlamentului. Este pentru prima dată de la izbucnirea crizei politice când Nicușor Dan înclină spre alegeri anticipate.

PSD și PNL continuă războiul declarațiilor

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez" (...)"PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”, a scris pe Facebook Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a replicat: „Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! (...) Asta vă cerem, să participați - în sfârșit! - la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat!”.

În tot acest timp, Luca Niculescu a finalizat negocierile cu parlamentarii. Doar că, la capătul a trei zile de discuții, nu știe încă dacă are sprijinul a măcar 233 de aleși.

Luca Niculescu, premier desemnat: „În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”.

La o zi după ce le-a propus liderilor PSD, PNL, USR și UDMR un pact de neagresiune cu un termen de valabilitate de șase luni, Luca Niculescu a primit deja primul răspuns.

Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat și că PNL nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă acordul.

În aceste condiții, cu PNL și USR în opoziție, Luca Niculescu susține că are trei variante: guvern politic, un executiv 100% tehnocrat sau unul mixt format din politicieni și tehnocrați. Cele mai mari șanse le-ar avea cel mixt - miniștri PSD și miniștri tehnocrați, potrivit unor surse apropiate de premierul desemnat, iar numele ministrului independent al Finanțelor pare a fi deja bătut în cuie.

Luca Niculescu: „Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, am spus deja toate calitățile pe care cred că le are. Pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi, dar încă discuțiile sunt în curs”.

O nouă ședință la PSD pe tema guvernului Luca Niculescu

Sorin Grindeanu va analiza împreună cu cei peste 100 de lideri PSD din toată țara opțiunea de guvern cea mai potrivită pentru partid, mâine, într-o ședință la Vila Lac.

Florin Manole, deputat PSD: „Tehnocrații nu sunt o soluție normală și corectă într-o democrație. PSD trebuie să fie la guvernare”.

Iar liberalii votează orice guvern, apoi trec în opoziție.

Adrian Cozma, deputat PNL: „Nu avem o problemă să dăm un vot de învestitură! Atunci când ești dat jos de o majoritate, evident trebuie să mergi în opoziție”.

Maghiarii încă nu sunt convinși dacă vor să facă parte din viitorul cabinet, dar de un lucru sunt siguri.

Joi, Luca Niculescu va depune la Parlament programul de guvernare și lista finală a cabinetului de miniștri, iar săptămâna viitoare va cere votul de învestire.