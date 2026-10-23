Nava s-a scufundat, au mai precizat sursele.

Potrivit Autorității Navale Române, Centrul Maritim de Coordonare a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

„La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri, respectiv 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.”, potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Navală Română.

„Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor.”, a mai precizat sursa menționată anterior.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană, cu elicopterul, nu este posibilă.

Până la momentul transmiterii informațiilor de către Autoritatea Navală Română, navele de intervenție reușiseră să recupereze din apă nouă persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți trei membri ai echipajului.

Echipajele medicale au fost alertate pentru intervenție. Au fost mobilizate trei echipaje B2, două ATPVM, un echipaj C1 și un punct medical avansat (PMA).