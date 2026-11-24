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Alerta aeriană a încetat în jurul orei 15:46.

Locuitorii sunt îndemnați să își păstreze calmul și să se refugieze în beciuri sau în adăposturile de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, oamenilor li se recomandă să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

”Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereții exteriori”, se arată în alerta transmisă de autorități.

În urma discuțiilor telefonice cu SMFA din cadrul MApN, a fost dispusă trecerea la faza de alertă aeriană începând cu ora 14:52 ca urmare a observării unei drone neidentificate, care se îndreaptă spre județul Galați.

A fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT pentru zona vizată de alarma aeriană.