A comandat un șampon de pe Amazon și s-a trezit cu o dronă prăbușită pe garajul vecinului. Momentul a fost filmat

O dronă care efectua o livrare pentru retailerul online Amazon s-a prăbușit vineri în apropiere de Detroit, după ce a livrat o sticlă de șampon. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a deschis o anchetă în acest caz.

Aparatul de zbor fără pilot a livrat cu succes coletul în curtea din spate a locuinței lui Jim Brennan, din Huntington Woods, statul Michigan, la scurt timp după ce soția acestuia plasase comanda, a declarat bărbatul pentru postul afiliat CNN WXYZ, potrivit CNN. „A comandat șampon și ne așteptam pur și simplu să oprească un camion în fața casei, dar apoi am primit notificările că livrarea va fi făcută cu drona în șapte minute”, a povestit Brennan. Coletul a fost lăsat în curtea din spate, însă, în timp ce urmărea decolarea dronei Prime Air, Brennan a observat că aceasta a lovit un cablu de fibră optică, în urma impactului pierzând una dintre elice. „Dintr-odată mi-am dat seama că se află sub un cablu. Urma să urce și să treacă pe sub acel cablu. Și exact asta s-a întâmplat. Când l-a agățat, a început să se comporte haotic”, a spus el. „Ca o pasăre bolnavă, a încercat să scape de acolo, dar nu a reușit”, a spus el. Recomandări Video Horoscop 23-29 noiembrie, cu Cristina Demetrescu. Surprize, schimbări și ...

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declarații de presă despre comasarea ...

Ninge în mai multe zone din țară O înregistrare video realizată de Claire Brennan, care trecea prin apropiere, arată drona încercând să-și mențină zborul, înainte de a se clătina necontrolat și de a se prăbuși.

WATCH: An Amazon delivery drone crashed into a garage in Huntington Woods, Michigan, while delivering shampoo to a customer. https://t.co/23HFPSsNGA — Breaking911 (@Breaking911) November 24, 2026

Drona a căzut pe garajul vecinului Logan Coomes, care a declarat că imobilul a suferit pagube minore. „Există o mică porțiune, la colțul de sus al acoperișului garajului, prin care cred că ar putea pătrunde apa dacă ar ploua acum”, a declarat acesta pentru WXYZ. Nicio persoană nu a fost rănită în urma accidentului, a transmis Amazon într-un comunicat pentru CNN. Compania a recuperat drona avariată de pe garajul lui Coomes și se află în contact cu acesta. „Siguranța este prioritatea noastră principală, iar astfel de incidente sunt extrem de rare. Ori de câte ori o livrare nu decurge conform planului, investigăm ce s-a întâmplat și folosim concluziile pentru a îmbunătăți în continuare serviciul”, a declarat Jack Stelzner, purtător de cuvânt al Amazon.

Dronele Prime Air pot livra aproape orice colet și sunt „autonome” Potrivit companiei, dronele Prime Air au livrat sute de mii de colete în acest an, iar aproximativ 6.000 de astfel de aparate efectuează zilnic zboruri. Dronele MK30, descrise de Amazon drept „puternic autonome”, pot livra produse cu o greutate de cel mult cinci livre (aproximativ 2,3 kilograme), inclusiv alimente, produse cosmetice, medicamente și electronice, în zonele din apropierea bazelor lor, a precizat compania. Zonele în care este disponibil serviciul sunt încă limitate, însă Amazon a anunțat în august planuri de extindere în aproape 500 de orașe și localități până la sfârșitul anului, ceea ce ar reprezenta o creștere de șase ori. Compania își propune să ajungă la jumătate de miliard de clienți anual până la sfârșitul acestui deceniu. Potrivit Amazon, dronele MK30 sunt proiectate cu un „sistem de percepție de clasă mondială, capabil să detecteze și să evite obstacolele” și să ocolească obiecte precum trambulinele sau sârmele de întins rufe, care este posibil să nu apară în imaginile din satelit. Cu toate acestea, au fost înregistrate și alte accidente. În toamna anului trecut, Amazon a dispus suspendarea temporară a zborurilor cu drone după ce două aparate MK30 s-au ciocnit de o macara în apropiere de Phoenix. Nimeni nu a fost rănit, însă dronele au suferit avarii importante. „Am finalizat propria analiză internă a acestui incident și suntem convinși că nu a existat nicio problemă la nivelul dronelor sau al tehnologiei care le susține. Cu toate acestea, am introdus proceduri suplimentare, precum inspecții vizuale mai amănunțite ale mediului înconjurător, pentru a monitoriza mai bine obstacolele mobile, cum ar fi macaralele”, a declarat la momentul respectiv Terrence Clark, purtător de cuvânt al Amazon, pentru CNN.

Polonia afirmă că două rachete rusești si o dronă cu reațtie i-au încălcat spatiul aerian Polonia afirmă că două rachete rusești si o dronă cu reațtie i-au încălcat ... Peste 100 de elevi de la Colegiul Național Militar din Craiova s-au prezentat ... Incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, greu de stins din cauza ... Suspectul crimei din Dâmboviţa fusese condamnat pentru că şi-a ucis iubita în ... Viitorii ingineri învață să lucreze cu roboți industriali și cu inteligența ... Moartea lui Dudu Georgescu, investigată de poliția canadiană. Ce piste sunt ... Nava sub pavilion Tanzania eșuată la Vadu s-a împotmolit din nou în nisip, după ... Piața jocurilor de societate câștigă teren în România. Producătorii locali au ... Prezentare de modă în vârful muntelui, la Piatra Neamț. Cei 500 de invitați au ... O familie din Arizona s-a trezit cu o factură de 5.000 de dolari la apă, iar ...

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













