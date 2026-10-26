Scoasă din uz în 2004, ruginește la cheu și se degradează de la an la an. Iar planul autorităților de a o transforma în muzeu a eșuat.

Construită în 1916, în șantierul naval din portul francez Lorient, nava se numea la început „Friponne”. În 1920, a ajuns în România și a primit numele „Eugen Stihi” - în onoarea unui erou din Marina Română, căzut la datorie în Bătălia de la Turtucaia.

Corespondent ȘtirileProTV: Canoniera Eugen Stihi este navă cu o istorie de peste un secol, care a participat la misiuni de dragare a minelor marine și a fost folosită inclusiv ca navă-școală pentru viitorii marinari ai României din acele vremuri. Nava a participat la misiuni în cel de-Al Doilea Război Mondial, fiind ulterior preluată de sovietici, în anul 1944, și restituită apoi României un an mai târziu. Pe urmă a fost transformată în navă hidrografică și folosită pentru instruirea militarilor.

Nava a fost scoasă din uz în 2004. Deși s-au mai făcut lucrări de întreținere, s-a degradat, iar astăzi este cuprinsă de rugină, în Portul Militar Mangalia.

Sorin Learschi, contraamiral de flotilă în rezervă: Este greu să vezi cum o navă dispare fizic, dar rămâne simbolul ei și în acest moment, nu cred că mai există vreo cale de a păstra ultima din cele patru canoniere care au fost, să spunem, calul de bătaie în Marina Română. Nu au existat resursele pentru a proteja această navă.

Constantin Șorobea, contraamiral în retragere: Avem o istorie îndelungată, care arată și tradiție și legăturile european și internațional. Stihi era o bucată sau o filă de istorie importantă pentru marinari și pentru România.

De ce nu a putut fi transformată

În 2015, Primăria Mangalia a vrut să preia nava, pentru a o transforma în muzeu, însă planul nu a fost dus la capăt.

Paul Foleanu, primarul din Mangalia: Aceste documente au fost înaintate MApN și demersurile nu s-au mai finalizat din motive pe care eu nu le cunosc.

În aceste condiții, canoniera „Eugen Stihi” va ajunge la fier vechi. A fost transferată de la MApN la Ministerul Economiei, iar acum a ajuns la Șantierul Naval Mangalia, care urmează să găsească o firmă pentru dezmembrare.