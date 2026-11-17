Nava a fost atacată de drone în urmă cu două luni, fiind părăsită atunci de echipaj. Între timp, un alt vas, care a plecat cu cereale din Tulcea a anunțat, luni, că se scufundă undeva în dreptul Bulgariei.

Când au fost salvați, marinarii au spus că au fost loviți de drone.

În cursul nopții, cargoul Mariam M, sub pavilion tanzanian, a fost adus de curenții puternici în apropierea țărmului și a rămas blocat în nisip, la aproximativ 200 de metri de mal, între plajele Vadu și Corbu.

Nava plutește în derivă, în apele românești, de la jumătatea lunii septembrie, când a fost atacată de drone în apropierea canalului Bâstroe.

Atunci, comandantul a murit, iar ceilalți 13 membri ai echipajului au fost salvați de echipele de intervenție ucrainene.

Acum, autoritățile române au trimis echipaje în zonă pentru a verifica situația navei. Tot luni a mai avut loc o operațiune în larg.

Corespondent PRO TV: „Aeronava franceză Atlantique 2 a identificat elementele unor drone aeriene într-o misiune de supraveghere. Două echipe de scafandri militari EOD au plecat spre zonele indicate. O echipă la 45 de mile marine est de Mangalia și o alta în zona Sf. Gheorghe”.

Radu Oprea, ministrul Apărării: „A fost dat și un avertisment un aviz care avertizează zona din jurul Sulinei că sunt potențiale obiecte care plutesc”.

Aflat la Bruxelles, șeful diplomației de la București a declarat că aliații au promis țării noastre echipamente și capacități suplimentare pentru securitatea Marii Negre.

Dan Neculăescu, ministrul de Externe al României: „Deocamdată vorbim însă de intenții de declarații foarte bune de angajamente și informare la acest moment dar este clar că partenerii au realizat situația de dificultate în care ne aflăm din perspectiva securității și vor în număr cat mai mare să contribuie”.

Șefa diplomației europene spune că Marea Neagră este un punct critic pentru Uniunea Europeană.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Rusia a transformat Marea Neagră în cea mai periculoasă zonă maritimă din lume. Atacurile Moscovei asupra navelor care transportă cereale reprezintă o amenințare deliberată la adresa securității alimentare globale. Uniunea Europeană investește 50 de milioane de euro în centrul de securitate maritimă din Marea Neagră, pentru a ajuta țările din regiune să facă schimb de informații mai rapid și să detecteze din timp amenințările la adresa transportului maritim”.

Nu doar țara noastră este în alertă. Ieri a sunat alarma și în Bulgaria.

La aproximativ 40 de mile marine de Cap Kaliakra, echipajul navei Betul 8 a anunțat că vasul se scufundă.

Aceste imagini au fost surprinse după ce echipajul format din 12 marinari – 8 cetățeni turci și 4 azeri - a reușit să se salveze.

La locul incidentului au fost trimise 4 nave ale Grupării Navale de Combatere a Minelor din Marea Neagră. Echipajul a fost recuperat în cele din urmă cu elicopterul.

Vanyo Musinski – adjunct al comandantului Forțelor Navale Bulgare: „Elicopterele au ajuns primele la fața locului, au reușit să salveze cei 12 membri ai echipajului”.

Potrivit unor surse din Ministerul Apărării, există bănuiala că atacurile cu drone din ultima perioadă împotriva unor nave comerciale ar fi fost executate în mod deliberat de Federația Rusă.

În ultimele luni, vasele care transportă mărfuri înspre și dinspre Ucraina ar fi început să circule mai aproape de apele noastre teritoriale și astfel, atunci când sunt lovite, pot ajunge la noi, chiar dacă se trage în ele în apele internaționale. Or, susțin specialiștii din armată, posibilitatea ca dronele să fi fost bruiate și să fi ajuns accidental aproape de noi este exclusă.