În funcție de rezultatul acestei evaluări, un remorcher va încerca să o tragă în larg.

Corespondent PROTV: „În urmă cu aproximativ două ore a început operațiunea de dezeșuare a navei Mariam M, cea pe care o vedeți în spatele meu și cea care a ajuns aici foarte aproape de plaja de la Vadu, după ce a plutit în derivă pe Marea Neagră. Scafandrii au intrat în apă să inspecteze nava. Ei au verificat cât de mult este blocată nava în nisip și în ce stare se află elicea și cârma care trebuie eliberate înainte de tractare.Înainte să intre scafandrii în apă, ne-au spus că fundul navei ar fi intrat aproximativ un metru în nisip. În urmă cu aproximativ o jumătate de oră, aici, în zonă, a ajuns și un remorcher. Scafandrul ar fi reușit deja să lege cumva această navă de remorcher, așa cum puteți vedea acum în imagini. Practic, nava a început deja să se miște. Pare că ar reuși să o mute și să o scoată din nisip. Vă reamintesc, nava a fost lovită de drone în apropiere de Canalul Bâstroe în luna septembrie. Atunci nava a fost afectată, practic, comanda navei. Comandantul și-a pierdut viața, echipajul a fost evacuat. Până pe data de 14 noiembrie, nava Mariam M a fost ancorată în apele teritoriale ale Ucrainei, apoi, pe data de 14 noiembrie, ancora s-a rupt, iar nava a plutit în derivă până când a ajuns aici, în zona Vadu.”