Așa că, după câteva ore de eforturi, a putut fi îndreptat spre larg. Însă, vaporul s-a împotmolit din nou parțial, iar intervenția trebuie reluată.

Operațiunea a început dimineața devreme, când marea era calmă și vântul foarte slab. Cele trei remorchere de mare capacitate aduse din Portul Midia s-au poziționat în jurul navei eșuate.

Vasul cargo Mariam M era paralel cu plaja. Două remorchere au fost legate de proră, de partea din față, ca să-l tracteze. Iar al treilea a împins mai întâi din lateral, apoi s-a mutat la pupa, în spate, și, în cele din urmă, ambarcațiunea a fost îndreptată cu vârful spre larg.

Corespondent ProTV: „Operațiunea de dezeșuare este în plină desfășurare. Participă trei remorchere, dintre care două tractează nava, iar cel de-al treilea o împinge din lateral”.

Odată ce nava a fost îndreptată cu „botul" spre larg, al treilea remorcher s-a alăturat celorlalte două, în efortul de a trage vasul spre ape adânci. A durat aproximativ trei ore ca nava să fie poziționată perpendicular pe linia plajei. De ajutor a fost și faptul că motoarele au putut fi pornite manual.

„Am venit să vadă copiii”

Însă, după-amiază, când a început să bată vântul, vasul s-a împotmolit din nou.

Hasan Johar, agent navă: „Am băgat apă în față să o ridicăm de la pupa. Sunt dâmburi aici de nisip, este la al treilea dâmb. Acum încercăm din nou, pornim motoarele”.

Mai mulți curioși au urmărit de pe plajă acțiunea.

Bărbat: „Dacă nu e prinsă prea tare în nisip o să reușească să o miște de acolo, e și goală din câte pare”.

Localnic: „Variază adâncimea în funcție de valuri, de nisip. Eu cred că o să o scoată”.

Femeie: „Am venit să vadă copiii. Cred că vor reuși”.

Operațiunea a fost oprită la lăsarea serii și urmează să fie reluată.