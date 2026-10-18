„În această după-amiază, am fost solicitaţi de către poliţie să participăm la căutarea unei persoane în vârstă, dispărută în zona Drajna de Sus. Aceasta a fost găsită sub Vârful Plaiul Piscului, decedată din păcate", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Trupul neînsufleţit a fost predat Serviciului de Medicină Legală.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 11 Drajna au fost sesizaţi sâmbătă, de către un bărbat, despre faptul că Burlan Aurelia, de 77 de ani, a plecat în mod voluntar dintr-un centru de îngrijire medicală din comuna Drajna şi nu a mai revenit, a anunţat anterior Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.