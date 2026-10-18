Toate instalațiile au fost oprite și, deocamdată, nu se știe când va fi reluată furnizarea. Autoritățile confirmă că zeci de mii de apartamente sunt afectate, iar pagubele sunt mari. Potrivit primarului Mihai Chirica, ieri, toată ziua, au avut loc căderi de tensiune în oraș.

Localnic: „Cred că nu mai merg semafoarele! Nu mai merg.”

Acesta este momentul în care transformatorul de la CET Iași explodează. Instalația luase inițial foc, cel mai probabil de la un scurtcircuit, potrivit pompierilor.

Alin Aivanoaie, director Termoservice Iași: „Ați văzut fumul atât de negru, pentru că foarte multe dintre echipamente au protecție cu cauciuc, cauciuc care a luat foc.”

Imediat după incident, centrala a fost oprită.

Aproximativ 23.000 de apartamente sunt racordate la sistemul public de termoficare. De la 4 dimineața, locuitorii nu mai au apă caldă.

Femeie: „Sufăr cu apa caldă, că mai faci o baie, am copiii. O să suferim o perioadă, e greu. Sperăm să nu dureze prea mult.”

Localnică: „Punem aragazul și încălzim apă. Va fi greu!”

Pagubele sunt mari pentru că mai multe circuite electrice au ars.

Sorin Turcu, lider de sindicat CET Iași: „Centrala este pe zero, nu se pune problema să pornim în momentul de față. Noi facem măsurători, intervenții, înlocuim echipamente și sperăm să avem vești bune până mâine dimineață.”

Mihai Chirica, primarul Iașiului: „Evaluăm dacă șocul electric nu a stricat parte din motoarele electrice de la centrala termică sau de la motorul termoenergetic. Speranța noastră e ca în 2-3 zile să repornim toată partea de echipamente termoenergetice. De dimineață erau fluctuații de tensiune în tot orașul, probabil că acolo, lucrându-se pe tensiune mare, reacția a fost mai violentă.”

Spitalele, școlile și alte instituții publice primeau și căldură. Dintre acestea, unitățile medicale au trecut pe generatoare, iar cele de învățământ se pot încălzi fie cu aparate de aer condiționat, fie cu pompe de căldură, transmit autoritățile.