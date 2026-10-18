Politicianul este convins că a fost amenințat și a cerut o anchetă penală urgentă.

Marius Lulea, fondator AUR: „Se știe că în practica structurilor mafiote, capul de porc înseamnă amenințarea cu moartea. Am fost întrebat `cine considerați că ar putea să fie în spatele acestui lucru, pe cine suspectați?`, l-am nominalizat pe George Simion. Nu el în mod direct, cu siguranță, prin interpuși a făcut acest lucru”.

Incidentul de duminică dimineață, susține Lulea, vine la o săptămână după ce a găsit pe gardul casei un afiș cu un personaj din desenele animate ce ar semnifica un infractor.

Așa că la cererea fondatorului AUR, poliția din Otopeni a deschis un dosar penal. O echipă de criminaliști a făcut cercetare la fața locului și a cerut imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

George Simion nu a răspuns la solicitarea Știrilor PRO TV de a comenta afirmațiile colegului său de partid. Cei de la AUR susțin, însă că totul este o înscenare.

Reacția liderului AUR, George Simion, nu a întârziat să apară.

„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Și, pentru cei care încă nu au înțeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu.

Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare. De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, prețurile sau faptul că politicienii care au adus țara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineața, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o „dezvăluire”, câte o stenogramă, câte o acuzație nefondată și acum am ajuns și la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat și că plouă.

Cât de jos vreți să mergeți? V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm. Românii sunt însă mult mai inteligenți decât îi credeți. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneți în fiecare seară un nou episod din serialul „George Simion, pericol național”.

Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieșit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este dușmanul zilei.

Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate. Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări și capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înțeles cu cine are de-a face”, a scris George Simion, pe Facebook.