O femeie de 42 de ani, cu cancer, a murit la scurt timp după externare, în Constanța. Familia acuză medicii de neglijență

14-01-2026 | 17:44
spital
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţ Constanța a anunțat miercuri verificări după ce o pacientă de 42 de ani, bolnavă de cancer, a murit după externare, familia acuzând neglijență medicală.

Aura Trif

"Facem următoarele precizări: Pacienta menţionată în materialele de presă nu era internată în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa la data de 07.01.2026, dată la care, potrivit articolelor citate, a survenit decesul. La nivelul unităţii medicale sunt în curs verificări privind toate aspectele semnalate, iar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa va pune la dispoziţia instituţiilor abilitate toate documentele solicitate, în vederea clarificării situaţiei", se arată în comunicatul transmis de purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa, Crina Kibedi.

Cu acuzații aduc rudele femeii

Rudele pacientei au făcut publice date cu privire la situaţia respectivă, spunând că femeia, care suferea de cancer ovarian avansat, a ajuns la sfârşitul lunii decembrie 2025 la Unitatea de Primiri Urgenţe a SCJU Constanţa, fiind apoi internată. Familia acuză că medicii au lăsat pacienta fără îngrijiri de specialitate timp de mai multe zile şi nu au hrănit-o corespunzător în condiţiile în care femeia avea şi probleme digestive.

Ulterior, pacienta a fost transferată la un spital privat unde, pe 7 ianuarie, a decedat.

Situaţia survine la scurt timp după ce părinţii a doi copii de 2 ani şi 6 ani, ajunşi în moarte cerebrală după ce au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale la Spitalul Judeţean Constanţa, au acuzat cadrele medicale de neglijenţă.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reprezentanţi ai Corpului de Control al instituţiei sunt în această săptămână la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru a face mai multe verificări. Anunţul a fost făcut după ce, la începutul acestei luni, managerul SCJU Constanţa, Raluca Ştefan, a spus că aproximativ 70% dintre cadrele medicale ale spitalului nu efectuează gărzi, prezentând scutiri medicale.

Sursa: Agerpres

