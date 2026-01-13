S-au dat cu sania în mijlocul străzii și au ajuns la spital. Doi tineri, grav răniți în Constanța

Doi tineri care se dădeau cu sania pe stradă, într-un sat din județul Constanța, au fost loviţi în plin de o mașină. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

autor
Yvette Mîrza

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Cei doi adolescenți, de 16 şi 18 ani, au fost pur și simplu spulberați de autoturismul condus de un șofer în vârstă de 23 de ani.

Răniții au fost transportați de echipaje medicale la Spitalul Județean din Constanța. Unul se afla în stare de inconștiență.

Poliţiştii au deschis un dosar penal și continuă cercetările, pentru a afla circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.

