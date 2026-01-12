Motivul pentru care unul dintre minori ar fi intrat in moarte cerebrală după operația de la Spitalul din Constanța

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală.

Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Sputalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Crina Kibedi.

La sfârşitul săptămânii trecute, familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti şi se află în moarte cerebrală.

Al doilea caz este cel al unei fetiţei de şase ani, care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa.

