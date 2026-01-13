De ce nu funcționează sancțiunile SUA. India revine la petrolul rusesc, atrasă de prețurile sub media pieței

13-01-2026
Vladimir Putin și Narendra Modi
India continuă să cumpere masiv petrol rusesc, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA. În acest fel, Rusia continuă să aibă acces la o sursă constantă de venit efortul de răzbiu și bugetul de stat.

 

Adrian Popovici

După izbucnirea războiului din Ucraina, petrolul rusesc a fost vândut cu discounturi mari din cauza sancțiunilor occidentale. India a profitat de acest lucru și a devenit al doilea cel mai mare cumpărător de țiței rusesc din lume, importând până recent aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi. Chiar și după sancțiuni, petrolul rusesc este cu 9–10 dolari pe baril mai ieftin decât cel din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce economii de miliarde de dolari anual, notează The Guardian.

În acest context, deși Statele Unite au aplicat taxe vamale și restricții comerciale, guvernul de la New Delhi prioritizează propria securitate energetică, profitând de prețurile reduse oferite de Moscova.

Rusia reușește să eludeze blocajele financiare prin utilizarea unor intermediari obscuri, permițând fluxului de țiței să continue către rafinăriile indiene. În timp ce majoritatea companiilor de stat ignoră presiunile externe pentru a economisi miliarde de dolari, gigantul privat Reliance a decis să respecte sancțiunile pentru a-și proteja exporturile către Uniunea Europeană.

Contextul actual sugerează o reorganizare a lanțurilor de aprovizionare, India căutând alternative precum petrolul venezuelean, în timp ce piața globală rămâne sceptică privind eficiența pe termen lung a măsurilor americane.

Sancțiunile SUA au efect doar pe termen scurt

Noile sancțiuni americane introduse din noiembrie, care vizează companiile ce cumpără petrol direct de la Rosneft și Lukoil, au avut un impact inițial. Importurile Indiei de petrol rusesc au scăzut semnificativ într-o primă fază, dar dependența nu a fost eliminată, deoarece majoritatea marilor rafinării indiene continuă să funcționeze în principal cu țiței rusesc.

Rusia a început să ocolească sancțiunile prin reorganizarea lanțului de aprovizionare. Au apărut noi companii exportatoare, care acționează ca intermediari între marii producători ruși și rafinăriile din India. Atâta timp cât petrolul nu este vândut direct de Rosneft sau Lukoil, rafinăriile nu intră formal sub incidența sancțiunilor americane.

Motivul principal pentru care India continuă aceste importuri este economic. Petrolul rusesc rămâne decât alternativele din alte regiuni, ceea ce înseamnă economii de miliarde de dolari anual pentru rafinăriile indiene. Analiștii consideră că aceste beneficii financiare vor determina revenirea importurilor la nivelurile anterioare sancțiunilor.

Piața globală a petrolului pare să împărtășească acest punct de vedere. După o reacție inițială de creștere a prețurilor, cotațiile au scăzut, semn că investitorii nu cred într-o aplicare fermă și de durată a sancțiunilor împotriva exporturilor rusești către India.

Există totuși o excepție importantă: grupul Reliance, cea mai mare companie privată din India. Acesta a decis să renunțe complet la petrolul rusesc, în principal din cauza riscurilor legate de sancțiunile SUA și UE, deoarece exportă cantități mari de combustibili pe piața europeană. În schimb, compania analizează posibilitatea de a importa petrol din Venezuela, dacă va primi autorizațiile necesare din partea Statelor Unite.

Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale

Sursa: The Guardian

Rusia, petrol, sanctiuni

13-01-2026

