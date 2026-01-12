Colegiul Medicilor din Constanţa s-a autosesizat în cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală în urma unor operații

Preşedinte Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, anunţă că filiala Constanţa a Colegiului s-a autosesizat cu privire la cazurile celor doi copii care se află în moarte cerebrală la Spitalul de Urgenţă din Constanţa.

”În ceea ce priveşte cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală, Colegiul Medicilor din Constanţa, care este colegiu teritorial, s-a autosesizat. Aceasta este reglementarea în ceea ce priveşte activitatea noastră: dacă nu există o plângere făcută de familie către Colegiul Medicilor teritorial, în situaţiile în care există asemenea cazuri grave, acolo unde trebuie într-adevăr verificată calitatea actului medical şi situaţia în care s-au întâmplat lucrurile, un colegiu teritorial se poate autosesiza şi acest lucru a fost deja făcut de Colegiul Medicilor din Constanţa, pentru ambele cazuri”, a declarat Cătălina Poiană, la Medika Tv, luni seară.

Poiană a exprimat ”profunda compasiune” faţă de familiile celor doi copii.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au declanşat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.

Este vorba despre un băieţel în vârstă de doi ani şi cinci luni operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal şi despre o fetiţă de aproape şase ani operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa, care după intervenţiile medicilor au avut deteriorări ale stării de sănătate, intrând în moarte cerebrală.

