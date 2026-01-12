Colegiul Medicilor din Constanţa s-a autosesizat în cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală în urma unor operații

Stiri actuale
12-01-2026 | 21:17
ancheta spital constanta

Preşedinte Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, anunţă că filiala Constanţa a Colegiului s-a autosesizat cu privire la cazurile celor doi copii care se află în moarte cerebrală la Spitalul de Urgenţă din Constanţa.

 

autor
Mihaela Ivăncică

”În ceea ce priveşte cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală, Colegiul Medicilor din Constanţa, care este colegiu teritorial, s-a autosesizat. Aceasta este reglementarea în ceea ce priveşte activitatea noastră: dacă nu există o plângere făcută de familie către Colegiul Medicilor teritorial, în situaţiile în care există asemenea cazuri grave, acolo unde trebuie într-adevăr verificată calitatea actului medical şi situaţia în care s-au întâmplat lucrurile, un colegiu teritorial se poate autosesiza şi acest lucru a fost deja făcut de Colegiul Medicilor din Constanţa, pentru ambele cazuri”, a declarat Cătălina Poiană, la Medika Tv, luni seară.

Poiană a exprimat ”profunda compasiune” faţă de familiile celor doi copii.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au declanşat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.

Este vorba despre un băieţel în vârstă de doi ani şi cinci luni operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal şi despre o fetiţă de aproape şase ani operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa, care după intervenţiile medicilor au avut deteriorări ale stării de sănătate, intrând în moarte cerebrală.

Citește și
spitalul judetean consytanta, spitalul constanta
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Schimbări în sistemul medical: Acces limitat la analize și investigații imagistice. Doar anumiți pacienți sunt exceptați

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, spital, colegiul medicilor, operatii,

Dată publicare: 12-01-2026 21:17

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Motivul pentru care unul dintre minori ar fi intrat in moarte cerebrală după operația de la Spitalul din Constanța
Stiri actuale
Motivul pentru care unul dintre minori ar fi intrat in moarte cerebrală după operația de la Spitalul din Constanța

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

Cazuri revoltătoare la Spitalul din Constanța. Doi copii au ajuns în moarte cerebrală după ce au ieșit din mâinile medicilor
Stiri actuale
Cazuri revoltătoare la Spitalul din Constanța. Doi copii au ajuns în moarte cerebrală după ce au ieșit din mâinile medicilor

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație
Stiri actuale
Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație

Familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Oamenii de știință au reușit să transplanteze un plămân de porc la om
Stiri Sanatate
Oamenii de știință au reușit să transplanteze un plămân de porc la om

Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat unui bărbat în vârstă de 39 de ani aflat în moarte cerebrală și a funcționat timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat de Universitatea Medicală Guangzhou din China.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!
Stiri Mondene
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59