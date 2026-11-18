Forțele de ordine le-au spart ușa apartamentului pentru percheziții, deși îl căutau pe un fost chiriaș care se mutase de acolo în urmă cu câteva luni. Revoltați de greșeală, actualii locatari anunță că vor depune plângere.

Mascații au dat buzna în scara blocului și au pus la pământ ușa apartamentului, unde familia stătea cu chirie de peste o lună. Trezită din somn de bubuiturile puternice, perechea s-a trezit cu polițiștii peste ea în casă.

Florin Petru Raveca, locatar: Mă trezesc să vin la ușă, bubuituri mari, întreb cine-i. Când întreb cine-i? Deschide poliția! N-am apucat să deschid că deja o spart ușa. Le-am zis n-am nimica. Și că ei începe percheziția. Zic, domne, ce percheziție dacă nu eu sunt persoana.

Ce a transmis instituția

Cei doi soți le-au explicat polițiștilor că locuiesc în apartament de 6 săptămâni și că au și un contract de închiriere cu proprietarii, semnat la începutul lunii octombrie. În locuință se afla și copilul celor doi, o fetiță de numai câteva luni.

Proprietara a fost nevoită să schimbe ușa apartamentului. Femeia susține că suspectul căutat de polițiști a stat acolo în trecut, de unul singur, dar a plecat după ce nu și-a mai plătit chiria.

Reprezentanții IPJ au precizat că la descindere a participat o echipă mixtă, formată din ofițeri ai Biroului de Investigații Criminale Orăștie și alți colegi de-ai lor.

Intervenția a avut loc într-un dosar de furt, iar anchetatorii căutau un bărbat de 53 de ani, pe numele căruia Judecătoria din localitate emisese un mandat.

Totodată, instituția a transmis că, dacă va primi o plângere oficială, va verifica modul în care s-a desfășurat operațiunea.