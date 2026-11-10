Conducerea companiei naționale de drumuri și ministrul transporturilor, Ovidiu Popa, și-au dat seama că nu au personal pentru supravegherea traficului și intervenție în galerii, în cazul apariției unor situații de risc. Dau vina pe fostul ministru interimar, Radu Miruță, care ar fi blocat angajările. Dar acesta neagă acuzația.

Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de circa 13 kilometri și se întinde de la Curtea de Argeș la Tigveni. A fost inspectat de noul ministru al transporturilor pe 27 octombrie. Oficialul a constatat că cele 2.500 de sisteme de siguranță – senzori, camere și detectoare de fum – funcționează, iar tunelul, lung de 1,3 kilometri, poate fi dat curând în folosință. Acum, și-a schimbat părerea.

Ștefan-Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor: „Tunelul Curtea de Argeș nu va putea fi operaționalizat pentru că fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat”.

Ar fi vorba de circa 30 de oameni care să supravegheze permanent tunelul și să intervină la nevoie, a explicat purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii sunt dezamăgiți.

Șofer: „Mă așteptam să fie gata, anul ăsta mă așteptam să se deschidă”.

Radu Miruță, cel care a asigurat interimatul la Ministerul Transporturilor, susține că i s-a propus angajarea a peste 500 de oameni și a aprobat doar acele posturi care erau necesare activității operaționale.

Radu Miruță, fost ministru interimar al Transporturilor: „Am publicat documentul prin care aceste angajări au fost aprobate. Mi-au spus că această secțiune poate fi dată în funcțiune pe 14 octombrie, este o adresă scrisă din partea celor de la CNAIR”.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR spune că ar fi existat un memorandum privind angajările, în septembrie, dar că acesta n-a mai ajuns pe masa Guvernului.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „A blocat acel memorandum, noi am primit o țidulă că s-a retras memorandumul”.

Și nimeni nu și-a dat seama de situație până acum, susține același reprezentant al companiei naționale de drumuri.

Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura: „S-a descoperit că nu au personal de mentenanță la tunel. Păi nu știa asta acum 2 săptămâni?! Ce ați așteptat până acum? De câți oameni e nevoie? Care să facă ce? În tunel tocmai, că sunt echipamente automate”.

Și viitorul șoselei care ar asigura legătura municipiului Râmnicu Vâlcea cu autostrada este incert, deși proiectul fusese aprobat.