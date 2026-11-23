Cu 10 zile înainte de inaugurarea lui, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat un videoclip care îi învață pe șoferi cum să circule prin el. Lecția este necesară pentru că până acum cel mai mare tunel din țară măsura doar 340 de metri.

Tunelul rutier care străpunge dealul Momaia, numit oficial tunelul Curtea de Argeș, va fi dat în folosință pe 3 decembrie, a anunțat CNAIR. Cu o lungime de 1350 de metri, cele două galerii ale sale sunt cele mai lungi construite până acum pe o autostradă românească. Tocmai de aceea, șoferii sunt instruiți cum să se poarte încă de la intrarea în subteran: „Aprindeți farurile și scoateți ochelarii de soare, fiți atenți la semafoare, la panourile cu mesaje variabile și la anunțurile din tunel.”

Viteza maximă admisă în tunel este de 80 de kilometri pe oră. Șoferii recunosc că aceasta este regula cel mai des încălcată și în afara țării.

Șofer de TIR: „Doar unde sunt camere și te atenționează din timp că este radar în tunel, acolo se mai respectă. Dar în rest, nu prea.”

Ba chiar uneori s-au simțit presați să accelereze.

Șofer: „Venea din spatele meu un microbuz și-mi tot aprindea luminile. Hai, dă-te, dă-te, unde să mă dau??? Dacă nu încap, nici în stânga, nici în dreapta.”

Agent-șef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Este important ca participanții la trafic să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de autovehiculul din față, să nu efectueze manevre de oprire, mers înapoi sau întoarcere în interiorul tunelului.”

Regulile de siguranță prevăd și că șoferii nu trebuie să staționeze în tunel.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Să nu se apuce, de exemplu, să schimbe roata în tunel, lasă mașina acolo, lasă cheile în contact, pune pe avarii și se duce la primul telefon SOS.”

Apoi părăsesc tunelul. Grafica realizată de CNAIR le explică pe unde: „Tunelul are 2 galerii separate, câte una pentru fiecare sens de circulație. Cele 2 galerii sunt legate între ele prin 3 galerii de legătură, 2 galerii pietonale pentru evacuarea persoanelor și o galerie carosabilă, prin care ajung vehiculele de intervenție.”

În caz de incendiu sau accident, ieșirea din tunel se face prin galeria corespunzătoare celuilalt sens de mers, unde nu au avut loc incidente.