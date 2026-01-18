O clădire istorică din Argeș a fost mistuită de flăcări. Incendiul a pornit de la joaca unor copii

18-01-2026 | 08:48
În județul Argeș, un imobil cu o importanță istorică deosebită din Stoenești a luat foc.  

Natașa Paraschiv

Flăcările au mistuit vila amiralului Dan Zaharia pe o suprafață de peste 300 de metri pătrați.

Pompierii s-au luptat mai bine de 8 ore cu vâlvătaia. Părți din acoperiș s-au prăbușit, iar etajul era să cadă și el peste salvatorii care interveneau.

Clădirea a fost ridicată în anii 20 de amiralul Dan Zaharia

Clădirea a fost construită la începutul anilor '20 de amiralul Dan Zaharia, ofițer de elită în Marina Regală, dar și o figură marcantă a locului.

În vremea comuniștilor, vila a fost naționalizată și transformată în tabără. A revenit moștenitorilor, care nu au apucat să o restaureze.

Momentan, nu se știe de la ce a pornit incendiul, dar se pare că în interior s-ar fi jucat niște copii.

