Explozie puternică urmată de un incendiu de amploare, în centrul orașului Utrecht. Sunt cel puțin patru răniți

O "explozie puternică" a zguduit joi centrul oraşului Utrecht, în centrul-vestul Olandei, declanşând un incendiu de amploare şi rănind cel puţin patru persoane, au declarat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.

"A fost o explozie puternică", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, citat de agenţia de presă locală ANP. Autorităţile locale au declarat pentru postul public de televiziune NOS că cel puţin patru persoane au fost rănite în urma exploziei.

Cauza este încă necunoscută

Imaginile transmise de televiziuni au arătat o coloană de fum ridicându-se deasupra centrului istoric şi resturi împrăştiate pe străzi. Cauza exploziei rămâne necunoscută. Pentru moment nu se ştie dacă sunt şi alte victime.

"Cauza este încă necunoscută...s-a întâmplat într-o clădire...în acest moment sunt patru persoane rănite", a declarat Sjaak Haasnoot, un purtător de cuvânt al pompierilor.

Autorităţile au cerut locuitorilor să evite zona, în timp ce echipele de salvare intervin la faţa locului.

"Este posibil ca persoane să se afle sub dărâmături", a declarat primarul oraşului Utrecht, Sharon Dijksma, pentru postul public de televiziune NOS.

Incendiul continua să ardă în jurul orei 17:30 GMT. La spitalul din Utrecht a fost instituit un centru de traumatologie de urgenţă. Crucea Roşie a îndemnat voluntarii să meargă acolo cât mai repede posibil.

