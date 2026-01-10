Incendiu într-un bloc din Cisnădie, pornit de la o instalație de brad. „Împărțea” același prelungitor cu un șemineu electric

Pe un ger năpraznic, 30 de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.

autor
Octavian Moldovan

Trei persoane s-au intoxicat cu fum și au ajuns la spital. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit la un prelungitor care alimenta instalaţia de brad, spun pompierii.

Vecinii au sunat la 112 în jurul orei 19, când au observat fumul gros în scara blocului cu patru etaje din Cisnădie. Apartamentul situat la etajul doi fusese cuprins de flăcări. Unii locatari au ieşit imediat din imobil, cu ce aveau pe ei.

Vecini: „Se auzea zgomot tare, ca un bubuit, și din cauza la răsunet pe scări, atunci toată lumea s-a alarmat." (...)

„Agitație mare, bubuitură și restul flăcări, era mult fum."

Vecină: „Nu am luat nimic, vedeți cum sunt îmbrăcată, dacă mi-au bătut la ușă: hai jos, hai jos, gata, am plecat”.

„S-a auzit gălăgie și de aia am ieșit afară, am luat pisica și am ieșit. Era fum, foarte mare fum. Ne-am speriat foarte tare" povestește altă femeie.

Alți locatari au fost scoși din imobil de către pompieri. Trei dintre ei - doi bărbați de 39 și 40 de ani și o femeie de 37 de ani - s-au intoxicat cu fum și au fost transportați la spital.

Adrian Buciu, ISU Sibiu: „Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un cablu electric.”

Cablul era al unui prelungitor care alimenta atât un şemineu electric, cât şi instalaţia din brad. Întreg apartamentul de 60 de metri pătraţi a fost afectat.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, bloc, cisnadie,

Dată publicare: 10-01-2026 19:21

